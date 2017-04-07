Yurt dışı fuarlara katılım desteği

ANKARA (AA) - Yurt dışında düzenlenen fuarlara katılacak firmalara, fuarın genel nitelikli olması halinde 50 bin liraya, sektörel nitelikli olması halinde 75 bin liraya, Ekonomi Bakanlığınca belirlenen prestijli fuarlardan birisi olması halinde ise 250 bin liraya kadar destek sağlanacak.

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun fuar desteklerinde uygulanacak limit ve esasları belirleyen "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Kararı", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Firmaların yurt dışındaki fuarlara iştiraklerinin desteklenmesi suretiyle, Türk ihraç ürünlerinin dış pazarlarda tanıtılması ve ihracatın artırılması amacıyla alınan Karara göre, desteklerden Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulan, ihracatçı birliğine üye şirketlerle Türkiye'de yerleşik üretici, imalatçı organizasyonları (tanıtım grupları, federasyon, birlik) yararlanacak.

Yurt dışı fuarlara katılımlar, katılımcıların stant alanının metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınarak desteklenecek. Destek tutarı her fuar için ayrı ayrı belirlenebileceği gibi ülke veya sektör bazında da hesaplanabilecek.

Ekonomi Bakanlığınca görevlendirilen organizatörlerin, bu kapsamda yapmış oldukları harcamalar yüzde 75 oranında desteklenecek. Destek tutarı, yurt dışı fuarın genel nitelikli olması halinde 320 bin lirayı, sektörel nitelikli olması halinde 500 bin lirayı geçemeyecek. Sektörel nitelikli fuarlarda, 500 bin liraya ilaveten, proje kapsamında yapılacak harcamaların yüzde 75'i nispetinde (320 bin lirayı geçmemek üzere) destek sağlanabilecek.

Katılımcıya fuar bazında verilecek destek tutarı, yurt dışı fuarın genel nitelikli olması halinde 50 bin lirayı, sektörel nitelikli olması halinde 75 bin lirayı, Bakanlıkça belirlenen prestijli fuarlarlardan birisi olması halinde ise 250 bin lirayı geçemeyecek.

Katılımcılar, bir takvim yılı içinde en fazla 2 defa Bakanlıkça belirlenen fuarlar için prestijli fuar katılımı desteğinden yararlanabilecek.

Karar, 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.