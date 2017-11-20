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Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi ekimde arttı

- YD-ÜFE, ekimde bir önceki aya göre yüzde 4,26 artış gösterdi

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi ekimde arttı

ANKARA (AA) - Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 4,26 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE, ekimde bir önceki aya göre yüzde 4,26, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 13,82, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,78 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 22,71 arttı.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 4,08, imalat sanayisi sektöründe ise yüzde 4,26 artış gerçekleşti.

- Aylık en fazla artış kok ve rafine petrol ürünlerinde

Ekimde bir önceki aya göre endekslerde en fazla artış yüzde 6,32 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 6,26 ile bilgisayarlar, elektronik ve optik ürünler, yüzde 5,88 ile ana metaller alt sektörlerinde gerçekleşti.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre ekimde en fazla aylık ve yıllık artış enerji mallarında oldu.

YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları şöyle:

Yıl

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

2013

0,26

0,47

0,15

-0,92

1,16

3,90

1,77

2,17

3,07

-0,64

0,95

2,85

2014

5,73

0,07

0,18

-3,21

-1,62

0,53

0,62

1,17

0,31

0,60

-1,84

0,32

2015

-1,49

3,35

2,09

2,01

1,52

1,49

-1,28

4,69

3,94

-2,07

-3,85

0,36

2016

1,55

-0,85

-0,73

0,45

3,02

-0,45

0,59

0,88

0,06

2,82

5,04

5,21

2017

7,25

-0,93

0,48

0,04

- 0,88

-0,14

2,24

0,87

0,12

4,26

YD-ÜFE'nin yıllık değişim oranları şöyle:

Yıl

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

2013

-1,13

1,40

0,01

-0,60

0,82

5,52

8,65

11,12

12,25

10,72

13,97

16,15

2014

22,48

21,99

22,03

19,20

15,93

12,17

10,90

9,82

6,88

8,20

5,21

2,63

2015

-4,38

-1,24

0,64

6,07

9,46

10,51

8,42

12,20

16,26

13,17

10,86

10,90

2016

14,32

9,66

6,64

4,06

5,60

3,58

5,53

1,69

-2,10

2,80

12,30

17,73

2017

24,34

24,24

25,76

26,38

21,60

21,98

23,99

23,98

24,05

25,78


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TÜİKYD-ÜFEYurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi
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