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Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi haziranda düştü

- YD-ÜFE, haziranda bir önceki aya göre yüzde 3,24 geriledi

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi haziranda düştü
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ANKARA (AA) - Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,24 düşüş gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE, haziranda bir önceki aya göre yüzde 3,24 gerilerken, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 9,43, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,23 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 38,97 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 4,08, imalat sanayi sektöründe yüzde 3,22 düşüş görüldü.

- En fazla düşüş kok ve rafine petrol ürünlerinde

Haziranda bir önceki aya göre en fazla düşüş yüzde 12,22 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 4,91 ile metal cevherleri, yüzde 4,52 ile kimyasallar ve kimyasal ürünler sektöründe gerçekleşti. Buna karşılık, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 3,26 ile geçen aya göre endeksin arttığı alt sektör oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre haziranda en fazla aylık düşüş yüzde 12,22 ile enerji mallarında görüldü.

YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları şöyle:

Yıl

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

2013

0,26

0,47

0,15

-0,92

1,16

3,90

1,77

2,17

3,07

-0,64

0,95

2,85

2014

5,73

0,07

0,18

-3,21

-1,62

0,53

0,62

1,17

0,31

0,60

-1,84

0,32

2015

-1,49

3,35

2,09

2,01

1,52

1,49

-1,28

4,69

3,94

-2,07

-3,85

0,36

2016

1,55

-0,85

-0,73

-0,45

3,02

-0,45

0,59

0,88

0,06

2,82

5,04

5,22

2017

7,25

-0,93

0,48

0,04

-0,88

-0,14

2,24

0,87

0,12

4,26

5,22

-0,01

2018 0,39 1,70 2,24 4 6,40 3,44 2,63 18,16 10,14 -7,45 -8,44 -1,32
2019 1,83 -1,79 3,44 4,93 4,19 -3,24

YD-ÜFE'nin yıllık değişim oranları şöyle:

Yıl

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

2013

-1,13

1,40

0,01

-0,60

0,82

5,52

8,65

11,12

12,25

10,72

13,97

16,15

2014

22,48

21,99

22,03

19,20

15,93

12,17

10,90

9,82

6,88

8,20

5,21

2,63

2015

-4,38

-1,24

0,64

6,07

9,46

10,51

8,42

12,20

16,26

13,17

10,86

10,90

2016

14,32

9,66

6,64

4,06

5,60

3,58

5,53

1,69

-2,10

2,80

12,30

17,73

2017

24,34

24,24

25,76

26,38

21,60

21,98

23,99

23,98

24,05

25,78

26,01

19,75 2018 12,09 15,07 17,08 21,72 30,65 35,33 35,84 59,12 75,04 55,40 35,21 33,45 2019 35,35 30,71 32,24 33,43 30,66 22,23


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TÜİKYD-ÜFEYurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi
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