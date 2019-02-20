Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi ocakta arttı

ANKARA (AA) - Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,83 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ocak ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE, ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,83, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,35 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 37,57 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 1,15, imalat sanayi sektöründe de yüzde 1,85 artış olarak gerçekleşti.

- En yüksek aylık artış temel eczacılık ürünleri ve müstahzarlarında



Ocakta bir önceki aya göre en fazla artış, yüzde 14,95 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, yüzde 5,80 ile içecekler, yüzde 4,35 ile deri ve ilgili ürünler sektöründe görüldü.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre ocakta en fazla aylık artış enerji mallarında ve en fazla yıllık artış dayanıklı tüketim mallarında gerçekleşti.



YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları şöyle:

Yıl

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

2013

0,26

0,47

0,15

-0,92

1,16

3,90

1,77

2,17

3,07

-0,64

0,95

2,85

2014

5,73

0,07

0,18

-3,21

-1,62

0,53

0,62

1,17

0,31

0,60

-1,84

0,32

2015

-1,49

3,35

2,09

2,01

1,52

1,49

-1,28

4,69

3,94

-2,07

-3,85

0,36

2016

1,55

-0,85

-0,73

-0,45

3,02

-0,45

0,59

0,88

0,06

2,82

5,04

5,22

2017

7,25

-0,93

0,48

0,04

-0,88

-0,14

2,24

0,87

0,12

4,26

5,22

-0,01

2018 0,39 1,70 2,24 4 6,40 3,44 2,63 18,16 10,14 -7,45 -8,44 -1,322019 1,83

YD-ÜFE'nin yıllık değişim oranları şöyle:

Yıl

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

2013

-1,13

1,40

0,01

-0,60

0,82

5,52

8,65

11,12

12,25

10,72

13,97

16,15

2014

22,48

21,99

22,03

19,20

15,93

12,17

10,90

9,82

6,88

8,20

5,21

2,63

2015

-4,38

-1,24

0,64

6,07

9,46

10,51

8,42

12,20

16,26

13,17

10,86

10,90

2016

14,32

9,66

6,64

4,06

5,60

3,58

5,53

1,69

-2,10

2,80

12,30

17,73

2017

24,34

24,24

25,76

26,38

21,60

21,98

23,99

23,98

24,05

25,78

26,01

19,75 2018 12,09 15,07 17,08 21,72 30,65 35,33 35,84 59,12 75,04 55,40 35,21 33,45 2019 35,35