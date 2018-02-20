Yurt dışı ziyaretçisinde yüzde 100 artış Ekonominin lokomotif sektörlerinden biri olan inşaat sektörü, 15-18 Şubat tarihleri arasında TÜYAP Adana İnşaat - Kent ve IHS Fuarlarında bir araya geldi. Çukurova’nın önemli inşaat firmalarının yanı sıra Türkiye’nin dört bir noktasından da katılımcıları ağırlayan Fuar, 41. 356 profesyonel ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Ziyaretçi oranının geçen seneye göre arttığını söyleyen TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü Cihat Alagöz, “Bu yıl İnşaat fuarımız geçen yıla oranla yüzde 6,7 oranında büyüme gösterdi. Ziyaretçi sayımızda da artış yaşandı. Fuarımızda yurt dışı bağlantıları kurmak isteyen firmalarımız için de yabancı alım heyetlerimizi yüzde 100 arttırdık. Önümüzdeki yıl çıtayı daha yukarıya taşıyarak fuarlarımızı uluslararası seviyeye ulaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Adana'da bu yıl 12'incisi gerçekleştirilecek olan İnşaat, Kent ve IHS Fuarları ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile sona erdi. TÜYAP Adana tarafından, Adana Valiliği beraberinde Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Fuarcılık Anonim Şirketi, Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Borsası, Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği işbirliği ile Adana Organize Sanayi Bölgesi, İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu, Adana Müteahhitler Birliği, Adana İnşaat Mühendisleri Odası, Adana Yapı Müteahhitleri Derneği, Adana Kamu Müteahhitleri Derneği ve Çukurova Belediyeler Birliği destekleri ile hazırlanan Fuar, 121 katılımcı firmayı bir araya getirdi. Yaklaşık 6 bin metrekarede açılan Fuar, izolasyondan tesisata, boyadan vitrifiye ürünlerine, çatı ve cephe kaplamalarından seramik mutfak ve banyoya, kapı ve pencereden ısıtma soğutma sistemlerine kadar pek çok firma temsilcisini ağırladı.

Yurt dışı ziyaretçisinde yüzde 100 artış

TÜYAP Fuarcılık olarak 11 yıldır Adana’da çeşitli sektörlerde fuarlar düzenlediklerini, inşaat fuarlarının da bu fuarlar arasında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Alagöz, "İnşaat sektöründe önemli bir potansiyeli içinde barındıran Çukurova Bölgesi, fuarlar sayesinde iş hacmini ve ürünlerini hem yurt içi hem de yurt dışı alım heyetlerine gösterebiliyor. Yeni iş bağlantıları kuran firmalar ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Geçtiğimiz yıl inşaat fuarlarımızda 80 kişilik bir alım heyeti ağırlarken bu yıl fuarımızda 159 kişilik profesyonel ziyaretçi ağırladık. Yabancı alım heyetlerinde yüzde 100’lük bir artış yaşandı." dedi.

Alagöz; İsrail, Karadağ, Bulgaristan, Kosova, Ürdün, Azerbaycan, Gürcistan, Lübnan, Kıbrıs, İran’dan alım heyeti ağırladıklarını söyledi.

Alagöz; "Yurt dışı alım heyetlerimiz ile fuar katılımcılarımızı bir araya getiriyor ve ikili iş görüşmeleri organizasyonu ile yeni iş ortaklıkları kurulmasına vesile oluyoruz. Ayrıca ülkenin dört bir yanından gelen inşaat mühendisleri, makine mühendisleri, mimarlar, müteahhitler ve iş adamları ile katılımcı firmalarımız arasında iş bağlantıları kurulması bizleri çok mutlu etti." dedi.

4 gün boyunca etkinlik düzenlendi

12. Adana İnşaat Fuarlarında 4 gün boyunca bir dizi etkinlikler de düzenlendi. Çukurova Belediyeler Birliği tarafından 2 gün boyunca “Belediyelerde İnovasyon” toplantısı gerçekleştirildi. EPSDER tarafından Prof. Dr. İbrahim Uzun sunumuyla ‘’Isı Yalıtımı, Isı Yalıtımında EPS ve Enerji de Tasarruf” konulu söyleşi yapıldı. Mimarlar Odası Adana Şubesi işbirliği ile 4 gün boyunca Fuarda; “Kentinizi Siz Planlayın” sloganı ile Adana Kent Mozaiği etkinliği yapıldı. Fuara gelen ziyaretçiler Adana’nın şehir planı üzerinde değişiklikler yaparak kendi kentini oluşturdu. Daha yeşil ve daha az katlı binalar isteyen ziyaretçiler, etkinlikten oldukça mutlu ayrıldı.

Mimarlar ise Şehir Plancısı Ali Faruk Göksu ile “Adana'nın Geleceği ve Yeni Kent Modeli” söyleşisinde bir araya geldi. Göksu’yu dinlemeye gelen mimarlar, söyleşinin ardından fuarı gezdi.

Ziyaretçilerin ve katılımcıların beğenisi ile son bulan TÜYAP Adana İnşaat-Kent ve IHS Fuarları, 14-19 Şubat 2019 tarihinde yeniden ziyaretçi ile buluşacak.