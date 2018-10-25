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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

- Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 125,6 milyon dolarlık hisse senedi ve 51,6 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri aldı, 45,1 milyon dolarlık DİBS sattı

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
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İSTANBUL (AA) - Yurt dışında yerleşik kişiler, 19 Ekim haftasında 125,6 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 19 Ekim haftasında net 125,6 milyon dolarlık hisse senedi ve 51,6 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) alırken, 45,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 26 milyar 858,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 29 milyar 262 milyon dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 14 milyar 575,3 milyon dolardan 16 milyar 509,3 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları da gerçekleştirdikleri 51,6 milyon dolarlık alışla 559,7 milyon dolardan 611,3 milyon dolara yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
DİBSTCMBYurt Dışında Yerleşik Kişiler
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