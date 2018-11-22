Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

İSTANBUL (AA) - Yurt dışında yerleşik kişiler, 16 Kasım haftasında 49,5 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 16 Kasım haftasında net 49,5 milyon dolarlık hisse senedi ve 6 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) alırken, 22,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 28 milyar 813,2 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 29 milyar 105,9 milyon dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 18 milyar 86,9 milyon dolardan 18 milyar 227,3 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları da gerçekleştirdikleri 6 milyon dolarlık alışla 650,8 milyon dolardan 656,8 milyon dolara ulaştı.



