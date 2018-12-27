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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

- Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 239,2 milyon dolarlık hisse senedi ve 158,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi alırken, 4,7 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
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İSTANBUL (AA) - Yurt dışında yerleşik kişiler, 21 Aralık haftasında 239,2 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 21 Aralık haftasında net 239,2 milyon dolarlık hisse senedi ve 158,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı, 4,7 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 28 milyar 727 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 29 milyar 945,8 milyon dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 17 milyar 849,2 milyon dolardan 18 milyar 810,7 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları da gerçekleştirdikleri 4,7 milyon dolarlık satışla 616,7 milyon dolardan 611,9 milyon dolara düştü.

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