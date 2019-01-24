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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

- Yurt dışında yerleşik kişiler, 18 Ocak haftasında net 711,8 milyon dolarlık hisse senedi ve 19,5 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri alırken, 121,7 milyon dolarlık DİBS sattı

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
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İSTANBUL (AA) - Yurt dışında yerleşik kişiler, 18 Ocak haftasında 711,8 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 18 Ocak haftasında net 711,8 milyon dolarlık hisse senedi ve 19,5 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı, 121,7 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 28 milyar 847,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 32 milyar 2,9 milyon dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 17 milyar 447,7 milyon dolardan 18 milyar 21,6 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları da gerçekleştirdikleri 19,5 milyon dolarlık alışla 581,6 milyon dolardan 601 milyon dolara yükseldi.

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