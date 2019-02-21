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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

- Yurt dışında yerleşik kişiler, 15 Şubat haftasında net 63,7 milyon dolarlık hisse senedi ve 102,7 milyon dolarlık DİBS sattı, 18,9 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri aldı

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
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İSTANBUL (AA) - Yurt dışında yerleşik kişiler, 15 Şubat haftasında 63,7 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 15 Şubat haftasında net 63,7 milyon dolarlık hisse senedi ve 102,7 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satarken, 18,9 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 34 milyar 746,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 34 milyar 187,3 milyon dolara geriledi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 18 milyar 772,7 milyon dolardan 18 milyar 512,5 milyon dolara düştü.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 584,4 milyon dolardan 603,2 milyon dolara yükseldi.

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