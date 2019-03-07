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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

- Yurt dışında yerleşik kişiler, 1 Mart haftasında net 198,7 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 50,9 milyon dolarlık DİBS ve 600 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
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İSTANBUL (AA) - Yurt dışında yerleşik kişiler, 1 Mart haftasında 198,7 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 1 Mart haftasında net 198,7 milyon dolarlık hisse senedi aldı, 50,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 600 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 34 milyar 317,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 34 milyar 683,9 milyon dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 18 milyar 11,2 milyon dolardan 18 milyar 94,7 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 501,6 milyon dolardan 501,1 milyon dolara geriledi.

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Anahtar Kelimeler:
DİBSTCMBYurt Dışında Yerleşik Kişiler
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