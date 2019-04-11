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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

- Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 156,4 milyon dolarlık hisse senedi, 38,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 33,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
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İSTANBUL (AA) - Yurt dışında yerleşik kişiler, 5 Nisan haftasında 156,4 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 5 Nisan haftasında net 156,4 milyon dolarlık hisse senedi, 38,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 33,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 29 milyar 338,6 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 30 milyar 469,9 milyon dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 14 milyar 513,8 milyon dolardan 14 milyar 476 milyon dolara düştü.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 542,8 milyon dolardan 509,6 milyon dolara geriledi.

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Anahtar Kelimeler:
DİBSTCMBYurt Dışında Yerleşikler
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