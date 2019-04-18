Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda emlak mersin Trabzon LOCARD
Mutlu bir ilişki için 5 kural
Mutlu bir ilişki için!
Kozmetik sektörü Dubai'de
Kozmetik sektörü Dubai'de
Fındıkta kahverengi tehdit!
Fındıkta kahverengi tehdit!
Sanayiye “askeri“ görev
Sanayiye “askeri“ görev
Bir market daha açtı
Bir market daha açtı

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

- Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 153,4 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 131,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 9,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
banner17

İSTANBUL (AA) - Yurt dışında yerleşik kişiler, 12 Nisan haftasında 153,4 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 12 Nisan haftasında net 153,4 milyon dolarlık hisse senedi aldı, 131,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 9,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 30 milyar 469,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 29 milyar 265,7 milyon dolara geriledi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 14 milyar 476 milyon dolardan 14 milyar 151,7 milyon dolara düştü.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 9,1 milyon dolarlık satışla 509,6 milyon dolardan 500,5 milyon dolara indi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BISTDİBSTCMBYurt Dışında Yerleşik Kişiler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5