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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

- Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 183,3 milyon dolarlık hisse senedi aldı, 225,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 5,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
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İSTANBUL (AA) - Yurt dışında yerleşik kişiler, 3 Mayıs haftasında 183,3 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 3 Mayıs haftasında net 183,3 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 225,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 5,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 27 milyar 995,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 27 milyar 668 milyon dolara geriledi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 13 milyar 269,4 milyon dolardan 12 milyar 640,5 milyon dolara düştü.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 489,3 milyon dolardan 484,1 milyon dolara indi.

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