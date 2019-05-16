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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

- Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 214,5 milyon dolarlık hisse senedi, 340,3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 13,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
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İSTANBUL (AA) - Yurt dışında yerleşik kişiler, 10 Mayıs haftasında 214,5 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 10 Mayıs haftasında net 214,5 milyon dolarlık hisse senedi, 340,3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 13,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 27 milyar 668 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 25 milyar 35,4 milyon dolara geriledi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 12 milyar 640,5 milyon dolardan 11 milyar 590,8 milyon dolara düştü.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 13,3 milyon dolarlık satışla 484,1 milyon dolardan 470,8 milyon dolara indi.

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Anahtar Kelimeler:
DİBSTCMBYurt Dışında Yerleşik Kişiler
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