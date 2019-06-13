Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

İSTANBUL (AA) - Yurt dışında yerleşik kişiler, 7 Haziran haftasında 54,9 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 7 Haziran haftasında net 54,9 milyon dolarlık hisse senedi ve 3,9 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) alırken, 128,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 26 milyar 382,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 27 milyar 306,9 milyon dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 12 milyar 810,9 milyon dolardan 13 milyar 97,7 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 3,9 milyon dolarlık alışla 473,1 milyon dolardan 477 milyon dolara yükseldi.



