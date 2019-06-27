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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

- Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 64,6 milyon dolarlık hisse senedi ve 190,7 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 16,5 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri aldı

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
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İSTANBUL (AA) - Yurt dışında yerleşik kişiler, 21 Haziran haftasında 64,6 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 21 Haziran haftasında net 64,6 milyon dolarlık hisse senedi, 190,7 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 16,5 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 27 milyar 51,1 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 28 milyar 554,2 milyon dolara yükseldi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 13 milyar 635,4 milyon dolardan 14 milyar 375 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 16,5 milyon dolarlık alışla 474,8 milyon dolardan 491,3 milyon dolara ulaştı.

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