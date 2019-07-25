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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

- Yurt dışında yerleşik kişiler, 19 Temmuz haftasında net 48,4 milyon dolarlık hisse senedi aldı, 157,9 milyon dolarlık DİBS ve 13,4 milyon dolarlık ŞBS sattı

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
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İSTANBUL (AA) - Yurt dışında yerleşik kişiler, 19 Temmuz haftasında 48,4 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 19 Temmuz haftasında net 48,4 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 157,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 13,4 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 30 milyar 601,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 31 milyar 699,6 milyon dolara yükseldi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 14 milyar 945,5 milyon dolardan 14 milyar 981,6 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 13,4 milyon dolarlık satışla 465,7 milyon dolardan 452,3 milyon dolara geriledi.

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Anahtar Kelimeler:
DİBSTCMBYurt Dışında Yerleşik Kişiler
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