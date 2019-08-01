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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

- Yurt dışında yerleşik kişiler, 26 Temmuz haftasında net 63,9 milyon dolarlık hisse senedi, 175,4 milyon dolarlık DİBS ve 300 bin dolarlık ŞBS aldı

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
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İSTANBUL (AA) - Yurt dışında yerleşik kişiler, 26 Temmuz haftasında 63,9 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 26 Temmuz haftasında net 63,9 milyon dolarlık hisse senedi, 175,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 300 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 31 milyar 699,6 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 31 milyar 827,6 milyon dolara yükseldi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 14 milyar 981,6 milyon dolardan 15 milyar 314,9 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 300 bin dolarlık alışla 452,3 milyon dolardan 452,6 milyon dolara yükseldi.


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Anahtar Kelimeler:
DİBSTCMBYurt Dışında Yerleşik Kişiler
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