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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi ve iç borçlanma senetleri stoku

- Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 289,1 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 459,5 milyon dolarlık DİBS ve 25,4 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi ve iç borçlanma senetleri stoku

İSTANBUL (AA) - Yurt dışında yerleşik kişiler, 14 Haziran haftasında 289,1 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 14 Haziran haftasında net 289,1 milyon dolarlık hisse senedi aldı, 459,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 25,4 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 36 milyar 210,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 34 milyar 839 milyon dolara geriledi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 23 milyar 662,5 milyon dolardan 22 milyar 298,3 milyon dolara indi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin Şirket Borçlanma Senetleri stokları da gerçekleştirdikleri 25,4 milyon dolarlık satışla 779,1 milyon dolardan 753,7 milyon dolara düştü.

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