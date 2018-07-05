Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi teknoloji Bankacılık sektörü Tanrıkulu piyasalar
Microsoft'a atama
Microsoft'a atama
Avrupa'ya sattılar
Avrupa'ya sattılar
Bu yıl bol olacak
Bu yıl bol olacak
İsyan ettiler
İsyan bayrağını çektiler
Çin'den alıcılar geliyor
Çin'den alıcılar geliyor

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi ve iç borçlanma senetleri stoku

- Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 179,8 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 83,2 milyon dolarlık DİBS ve 25,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri aldı

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi ve iç borçlanma senetleri stoku

İSTANBUL (AA) - Yurt dışında yerleşik kişiler, 29 Haziran haftasında 179,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 29 Haziran haftasında net 179,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı, 83,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 25,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 34 milyar 921,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 36 milyar 121,6 milyon dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 21 milyar 695,5 milyon dolardan 22 milyar 403 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin Şirket Borçlanma Senetleri stokları da gerçekleştirdikleri 25,3 milyon dolarlık alışla 756,3 milyon dolardan 781,6 milyon dolara yükseldi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DİBSTCMBYurt Dışında Yerleşik Kişiler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5