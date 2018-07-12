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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi ve iç borçlanma senetleri stoku

- Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 80,8 milyon dolarlık hisse senedi ve 15 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri satarken, 397,4 milyon dolarlık DİBS aldı

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi ve iç borçlanma senetleri stoku

İSTANBUL (AA) - Yurt dışında yerleşik kişiler, 6 Temmuz haftasında 80,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 6 Temmuz haftasında net 80,8 milyon dolarlık hisse senedi ve 15 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı, 397,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 36 milyar 121,6 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 36 milyar 279,8 milyon dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 22 milyar 403 milyon dolardan 22 milyar 280,8 milyon dolara geriledi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin Şirket Borçlanma Senetleri stokları da gerçekleştirdikleri 15 milyon dolarlık satışla 781,6 milyon dolardan 766,6 milyon dolara indi.

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