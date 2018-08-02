Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi ve iç borçlanma senetleri stoku

İSTANBUL (AA) - Yurt dışında yerleşik kişiler, 27 Temmuz haftasında 37 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 27 Temmuz haftasında net 37 milyon dolarlık hisse senedi aldı, 18,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 4,2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 32 milyar 521,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 33 milyar 136,1 milyon dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 20 milyar 500 milyon dolardan 20 milyar 376,5 milyon dolara geriledi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin Şirket Borçlanma Senetleri stokları da gerçekleştirdikleri 4,2 milyon dolarlık satışla 773,6 milyon dolardan 769,4 milyon dolara düştü.