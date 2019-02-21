"Yurt dışındaki vatandaşlara e-Devlet kolaylığı sunulmalı"

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın mümkünse bütün kamu hizmetlerini e-Devlet ortamında almasını sağlayacak mevzuat altyapısını ve idari yapıyı sunmamız lazım." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının destekleriyle Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca uygulamaya konulan "Yurt Dışındaki Vatandaşlarımıza Yönelik Kamu Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi"nin açılış toplantısı yapıldı.

Toplantıda konuşan Naci Ağbal, projenin, yurt dışında yaşayan vatandaşların kamu hizmetlerini daha hızlı, rahat, kolay ve bürokrasisi daha az şekilde almalarına yardımcı olacağına işaret etti.

Konuyla ilgili mevcut mevzuatın gözden geçirileceğini bildiren Ağbal, "Bütün kurumların buna katkı sağlaması ve sahip çıkması son derece önemli. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza sosyal güvenlikten askeri hizmetlere, vergiden tapu hizmetlerine kadar birçok alanda en kolay hizmeti verme gayretinde olacağız." diye konuştu.

Kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılması, çeşitlendirilmesi, bu hizmetlere erişimin kolaylaşması için son 17 yılda olağanüstü gelişme kaydedildiğine dikkati çeken Ağbal, "2002 öncesiyle bugünü karşılaştırınca sağlık, eğitim, ulaşım, altyapı, kültür ve sanat hizmetleri gibi bütün alanlarda artık vatandaşımız çok daha rahat şekilde hizmete erişiyor. Önceden hastaneye, ilaca, kitaba erişim problemimiz vardı. Önümüzdeki dönemde bu hizmetler çeşitlenecek ve katlanacak." ifadesini kullandı.

- "Dünyanın dört bir tarafında yardım ediyoruz"

Ağbal, Türkiye'nin artık yurt içinde ve dışında her türlü hizmeti çok rahat verdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sadece içeride değil, yurt dışındaki vatandaşımıza, akraba topluluklarımıza ve dünyanın neresinde olursa olsun mazlumlara elimizi uzatıyoruz, yardımlarına koşuyoruz, dertleriyle dertleniyoruz ve çare oluyoruz. Türkiye, dünyanın dört bir tarafında, her kıtada yaptığı yardımlarla takdirle karşılanan bir ülke. Türkiye, yaptığı kalkınma yardımlarının miktarı ve çeşitliliğiyle dünyadaki bu alandaki ülkelerle yarış halinde. Hatta bu yarışta en önde yer alan ülke konumuna gelmiş durumdayız."

Proje hakkında da konuşan Ağbal, 8 aylık proje süresi sonunda güzel bir envanter çıkacağına inandığını söyledi.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlara sağlık, vergi, askere alma gibi hizmetlerin daha kolay verilmesi ve bu anlamda anılan işlemlerin e-Devlet ortamında yapılmasının önemine değinen Ağbal, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın mümkünse bütün kamu hizmetlerini e-Devlet ortamında almasını sağlayacak mevzuat altyapısı ve idari yapıyı sunmamız lazım." dedi.

- "Kamu hizmetlerini geliştirmeliyiz"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun da devlet olarak yurt dışında yaşayan Türklere karşı "kolaylaştıran, güçleştirmeyen, asık suratla karşılaştırmayan" bir anlayışla yaklaştıklarını söyledi.

Yurt dışında yaşayanların Türkiye ile bulundukları yerleri karşılaştırdığını belirten Dursun, "Bu karşılaştırmalardan mümkün olduğu kadar karlı çıkmalıyız. Bu da kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi, güler yüzle hitap edilmesiyle olur. Artık neredeyse 4. kuşak oldular. Orada da büyük bir yapılaşmaları ortaya çıkmış oldu, ama gönülleri bizde. Gönül kapılarını açık bırakmak zorundayız. Mümkün olduğu kadar ilişkilerimizi sıkılaştırmamız lazım. Bu çerçevede, başta büyükelçilikler ve gümrükler gibi bu vatandaşların kamu hizmeti aldığı yerlerde hizmetlerin geliştirilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yurt dışından gelen vatandaşlara genellikle mali açıdan bakıldığını ifade eden Dursun, Türkiye'nin yetişmiş insan kaynağı açısından da yurt dışında çok büyük potansiyeli bulunduğunu vurguladı.

Dursun, Avrupa ülkelerinde doğup büyümüş, bu ülkelerin eğitim sisteminden geçmiş, Türkçe dışında birkaç yabancı dili iyi konuşan gençlere başta Yükseköğretim Kurulu olmak üzere tüm kamu kuruluşlarınca kucak açılması gerektiğini sözlerine ekledi.











