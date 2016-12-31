Yurt dışından vergisiz siparişlere 30 avro sınırı Resmi Gazete'de

ANKARA (AA) - Posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla ithal edilen ürünlere ve siparişlere yönelik gümrük muafiyet oranının üst sınırı 75 avrodan 30 avroya düşürüldü.

Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Gümrük Bölgesi'ndeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen bedeli gönderi başına toplam 30 avroyu geçmeyen eşyaya gümrük vergisi muafiyeti tanınacak. Söz konusu tutar daha önceki düzenlemede 75 avro olarak belirlenmişti.

Yeni düzenleme 15 gün sonra yürürlüğe girecek.