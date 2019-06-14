Yurt içi piyasalar cari açık verisine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, Umman Körfezi'nde petrol tankerlerindeki patlamaların petrol fiyatlarını yükseltmesi ile karışık bir seyir izlerken, yurt içinde bugün açıklanacak nisan ayı cari işlemler açığı takip edilecek.

Umman Körfezi'nde dün iki büyük petrol tankerindeki patlamalar sonrası petrol fiyatları tırmanışa geçerken, konuya bağlı olarak diplomasi trafiği de hızlandı. Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 2,5 artarak 61,68'dolardan kapanması sonrası yükselişini bugün Asya piyasalarında devam ettirerek 62 doların üzerine çıktı.

ABD yönetimi, Umman Körfezi'nde Japonya'ya giden iki petrol tankerine yapılan saldırılardan dolayı İran'ı suçlarken, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu ise yapılan saldırının "tehlikeli bir tırmanış" olduğu belirterek, saldırıyı kınadı.

Bu gelişmenin ardından ABD ile İran arasındaki gerilim artarken, ABD Başkanı Donald Trump, "Şahsen, (ABD ile İran arasında) bir anlaşma yapmayı düşünmek için dahi erken olduğunu hissediyorum. Ne onlar ne de biz buna hazırız." ifadelerini kullandı.

ABD'de dün açıklanan haftalık işsizlik başvurularının beklentileri aşmasına karşın Dow Jones endeksi yüzde 0,39, S&P 500 endeksi yüzde 0,41 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,57 değer kazandı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ise yatırımcıların güvenli liman alımları ile düşüşünü sürdürerek yüzde 2,09'un altına geriledi.

Avrupa tarafında, dün açıklanan sanayi üretimi verisindeki gerilemeye rağmen pay piyasalarında sınırlı da olsa alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,44 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ve Fransa'da CAC 40 endeksi önceki kapanışın hemen üzerinde günü tamamladı.

Bugün Japonya'da yayımlanan sanayi üretimi verisinin beklentiler doğrultusunda yıllık yüzde 1,1 gerilemesine karşın kapasite kullanım oranı tahminlerin üzerinde arttı. Verilerin ardından kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 düşüş kaydetti.

Yurt içinde, dün ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilere yönelik endişeler ve hafta başından bu yana görülen kar satışlarının etkisini artırması ile Borsa İstanbul'da satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 2,27 değer kaybederek günü 90.501 puandan tamamlarken, yüzde 1 artışla 5,8684'ten kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,8750 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, artan jeopolitik risklerin petrol fiyatlarında yükselişe neden olduğunu belirterek, bunun da önceki iki haftada yaklaşık yüzde 9 değer kazanan Borsa İstanbul'da satış baskısını artırdığını ifade etti.

Jeopolitik risk algısı üzerinde belirleyici olacak diplomatik gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını dile getiren analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, nisanda cari işlemler hesabının 1,4 milyar dolar açık vermesini bekliyor.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.500 seviyesinin destek, 92.500 puanın direnç konumuna gelebileceğini bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Çin, mayıs ayı sanayi üretimi ve perakende satışlar

10.00 Türkiye, nisan ayı cari işlemler dengesi

14.30 Türkiye, TCMB beklenti anketi

15.30 ABD, mayıs ayı perakende satışlar

16.15 ABD, mayıs ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı

17.00 ABD, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi