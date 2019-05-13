Yurt içi piyasalar, cari işlemler verilerine odaklandı

İSTANBUL (AA) - ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerinden bir sonuç alınamaması nedeniyle bugün Asya borsalarında düşüşler görülürken, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi ve Hazine’nin düzenleyeceği ihaleler takip edilecek.

ABD ile Çin arasında cuma günü devam eden ticaret müzakerelerinde bir sonuca ulaşılamaması ve ABD'nin 200 milyar dolar değerindeki Çin mallarına yüzde 25 gümrük tarifesi kararının yürürlüğe girmesinin ardından Asya borsaları yeni haftaya satıcılı başladı.

ABD Başkanı Donald Trump, müzakerelerin sonlanmasının ardından yaptığı açıklamada, "İki ülke arasındaki ticaret ilişkisinin durumu hakkında samimi ve yapıcı görüşmeler yapıldı. Şi Cinping ile aramdaki ilişki oldukça güçlü. Geleceğe yönelik görüşmeler devam edecek." ifadelerini kullandı.

Çin Ticaret Bakanlığı ise yürürlüğe giren gümrük tarifesi uygulamasına yönelik "Bundan derin üzüntü duyuyoruz. Gerekli karşı önlemleri almak zorunda kalacağız." açıklamasını yaptı.

Söz konusu gelişmelerin ardından Trump'ın ekonomi danışmanı Larry Kudlow, piyasaları sakinleştirecek açıklamalarda bulundu. Kudlow, haziran sonunda Japonya'da yapılacak G20 Zirvesi'nde Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in görüşmesinin beklendiğini söyledi.

Analistler, ticaret müzakerelerinden bir sonuç alınamamasının dünya borsaları için negatif olduğunu belirterek, buna karşın geçen hafta ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalması ve ticaret endişeleri nedeniyle ABD Merkez Bankasının (Fed) "güvercin" duruşunu sürdüreceği beklentilerinin arttığını kaydetti. Fed'in 2019 sonuna kadar faiz indirimine gidebileceği beklentilerindeki yükselişin gelişmekte olan ülke varlıklarını destekleyebileceğini ifade eden analistler, bu hafta ABD ve Çin tarafından gelecek açıklamaların takip edileceğini bildirdi.

Geçen haftanın son işlem gününde ABD'de açıklanan nisan ayı yıllık enflasyonunun yüzde 2 ile beklentilerin altında kalması sonrası Dow Jones endeksi yüzde 0,44, S&P 500 endeksi yüzde 0,37 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,08 değer kazandı.

Avrupa tarafında, cuma günü Almanya'da açıklanan dış ticaret fazlasının beklentileri aşması ve İngiltere'de büyüme verisinin ilk çeyrekte yüzde 1,8 ile beklentileri karşılaması ile avro, dolar karşısındaki yükseliş eğilimini sürdürdü. Avro/dolar paritesi, geçen hafta yüzde 0,6 değer kazanarak 1,1236 seviyesinden kapandı. Cuma günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,72 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,27 yükselirken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyretti.

Bugün ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinden sonuç alınamaması ile satış ağırlıklı bir seyir izleyen Asya borsalarında, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 değer kaybetti.

Yurt içinde, geçen hafta döviz kurlarında yükseliş, borsada düşüş eğilimi öne çıktı. Dolar/TL, geçen hafta 6,2461'e kadar çıkması sonrası Merkez Bankasının adımları ile kazançlarının önemli kısmını geri vererek haftalık bazda yüzde 0,3 artışla 5,9839'dan kapandı. BIST 100 endeksi ise hafta boyunca etkili olan satıcılı seyirle yüzde 5,76 değer kaybederek 88.533 puanla Nisan 2017'den bu yana en düşük haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Yeni haftaya düşüşle başlayan dolar/TL, bankalararası piyasanın açılışında 5,9600’yı görmesinin ardından şu dakikalarda 5,9840 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi ve Hazine'nin düzenleyeceği ihalelerin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin zayıf olduğunu bildirdi. Dolar/TL'nin 6 seviyesinin altında kalıcılık sağlaması durumunda düşüş eğilimini sürdürebileceğini ifade eden analistler, BIST 100 endeksinde ise 88.200 ve 87.500 seviyelerinin destek, 92.500'ün direnç konumuna geldiğini kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, mart ayında cari işlemler hesabının 900 milyon dolar açık vermesini bekliyor. Cari işlemler dengesi, şubatta 718 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 17 milyar 44 milyon dolar olmuştu.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı cari işlemler dengesi