Yurt içi piyasalar dış ticaret verisine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, düşük hacimle de olsa pozitif görünümünü yılın son işlem gününe taşırken, yurt içinde, ABD ile vize sorununun çözülmesinin etkisiyle hızlı yükselen pay piyasalarında bugün dış ticaret verileri takip edilecek.

ABD'de dolar diğer para birimleri ve emtialar karşısındaki düşüşünü devam ettirirken, New York borsasında dün pozitif bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,26 artarak 24.838 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,18 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,16 yükseldi. Düşüşünü 3'üncü güne taşıyan dolar endeksi, 92,57 ile son bir ayın en düşük seviyesine geriledi.

Avrupa tarafında, İngiltere'de FTSE 100 endeksi, kapanış rekorunu dün de yüzde 0,03 ile sınırlı oranda geliştirerek 7.623 puana taşırken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,69 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,55 düşüş kaydetti. İngiltere piyasalarında bugün resmi tatil nedeniyle işlem yapılmayacağını belirten analistler, Almanya'da açıklanacak enflasyon verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Bugün Asya piyasalarında, yılın son işlem gününde sınırlı da olsa pozitif bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,03, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,02 yükselirken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 geriledi.

Yurt içinde, ABD ile vize sorununun, dün karşılıklı gelen açıklamalarla gündemden kalkması ile Borsa İstanbul'da "Noel rallisi" yaşandı. BIST 100 endeksi, yüzde 2,08 değer kazanarak 114.480 puanla kapanış rekorunu kırdı. Dün yüzde 1,06 düşüşle günü 3,7763'ten tamamlayan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 3,78 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, gördüğü en yüksek seviye olan 115.093 puanın direnç, 112.500 seviyesinin ise destek konumuna geldiğini kaydetti.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı dış ticaret dengesi

16.00 Almanya, aralık ayı öncü enflasyon verileri