Yurt içi piyasalar enflasyon verilerine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, yurt içinde bugün açıklanacak temmuz ayı enflasyon verileri takip edilecek.

ABD'de dün açıklanan fabrika siparişleri ve haftalık işsizlik verilerinin beklentilere yakın gelmesine karşın pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,03 değer kaybederken, S&P 500 endeksi yüzde 0,49 ve Nasdaq endeksi de yüzde 1,24 yükseliş kaydetti.

Açıklanan şirket bilançolarının hisse bazlı hareketleri öne çıkardığı New York borsasında Apple hisseleri, gün içinde yüzde 3 yükselerek şirketin toplam piyasa değerini 1 trilyon dolara çıkardı. Apple, tarihte bu seviyeye ulaşan ilk şirket olurken, hisselerinin fiyatı günü yüzde 2,92 artışla 207,39 dolardan tamamladı.

Analistler, bugün açıklanacak temmuz ayı istihdam raporunun yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını belirterek, bilançoların ardından beklentilerin gerçekleşmesi nedeniyle piyasalarda satış baskılarının etkisini artırmaya başladığını ifade etti.

Avrupa tarafında, dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'ndeki (ÜFE) artışın beklentileri aşması ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) 25 baz puanlık faiz artışının ardından borsalarsa düşüşler görüldü. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,50, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,01 ve Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,68 değer kaybetti. BoE dünkü toplantısında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0,75'e çıkardı, varlık alım hedefini ise değiştirmeyerek 435 milyar sterlinde bıraktı.

ABD yönetiminin yaklaşık 200 milyar dolar değerindeki Çin menşeli ürünlere uygulanacak gümrük vergisi oranını yüzde 10'dan yüzde 25'e yükseltmesinin ardından dün Asya piyasalarında etkili olsa güçlü satışlar bugün yerini dengelenmeye bıraktı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay seyrederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti.

Yurt içinde, ABD ile devam eden diplomatik haber akışı gündemi meşgul ederken, bugün açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor. Dün BIST 100 endeksi günü yüzde 2,74 düşüşle 94.543 puandan tamamladı. Dolar/TL ise 5,0676'dan kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,1070 seviyesinden işlem görüyor. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.900 ve 91.700 seviyelerinin destek, 96.800 puanın direnç konumunda olduğunu kaydederek, haber ve veri akışının geniş bant içinde dalgalanmalara neden olabileceğini ifade etti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete göre ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,10 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,10) göre, bir önceki ay yüzde 15,39 olan yıllık enflasyonun yüzde 16,48'e yükseleceği hesaplanıyor. Enflasyon, haziranda bir önceki aya göre yüzde 2,61 artış göstermişti







Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı TÜFE ve Yurt içi ÜFE

10.55 Almanya, temmuz ayı hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI)

11.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı hizmet sektörü PMI

11.30 İngiltere, temmuz ayı hizmet sektörü PMI

12.00 Avro Bölgesi, haziran ayı perakende satışlar

15.30 ABD, haziran ayı dış ticaret dengesi

15.30 ABD, temmuz ayı istihdam raporu

16.45 ABD, temmuz ayı hizmet sektörü PMI

17.00 ABD, temmuz ayı ISM imalat dışı endeks