Yurt içi piyasalar enflasyon verisine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasaların, ABD ve İngiltere'nin tatilden çıkmasıyla bugün hareketlenmesi beklenirken, yurt içinde açıklanacak enflasyon verisinin piyasaların odak noktasında olduğu belirtiliyor.

ABD ve İngiltere'de dün resmi tatil olması, genel olarak tüm piyasalarda düşük işlem hacimli bir seyir izlenmesine neden oldu. Açık olan gelişmiş ülke piyasalarından Almanya ve Fransa pay piyasalarında yükseliş eğilimi dikkati çekerken, avro/dolar paritesi 1,05'in üzerini test etse de bu seviyelerde tutunamadı ve 1,0450 - 1,0500 bandında dengelendi.

Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,02 değer kazanarak 10 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesi olan 11.617 puanı gördü ve 11.600 puanın hemen altında günü tamamladı. Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,4 yükseldi.

Bugün Asya'da Çin'de açıklanan imalat sanayi verisinin beklentileri aşmasının ardından kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 değer kazanırken, Japonya piyasalarında ise resmi tatil nedeniyle işlem yapılmıyor.

Yurt içi piyasalarda, dün düşük işlem hacmiyle sakin bir seyir izlenirken, dolar/TL 3,54'ün üzerinde dengelendi. BIST 100 endeksi ise yüzde 0,49 azalsa da analistlerin destek konumuna geldiğini söylediği 77.700 puanın hemen üzerinde kapanış gerçekleştirdi.

Analistler, bugün ABD'de imalat sanayisine ilişkin veriler ile Almanya'da enflasyon verisinin, yurt içinde ise 2016 yılı enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD ve İngiltere piyasalarının açılmasıyla gerek pay piyasalarında gerekse kur tarafında hareketliliğin artabileceğini dile getirdi.

AA Finans'ın bugün saat 10.00'da açıklanacak enflasyon verisine ilişkin gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, 2016 yılında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 7,83 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin aralık ayına ilişkin enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 0,99 olarak hesaplandı. Enflasyon, kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,52 ve bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 7 artış göstermişti.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı ve 2016 yılı TÜFE

11.55 Almanya, aralık ayı işsizlik oranı

12.30 İngiltere, aralık ayı imalat sanayi PMI

16.00 Almanya, aralık ayı TÜFE

17.45 ABD, aralık ayı imalat sanayi PMI

18.00 ABD, kasım ayı inşaat harcamaları

18.00 ABD, aralık ayı ISM imalat endeksi