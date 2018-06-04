Yurt içi piyasalar enflasyon verisine odaklandı - AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,59 artmasını bekliyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar cuma günü ABD'de açıklanan verilerin ardından pozitif bir seyir izlerken, yurt içinde perşembe günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı öncesinde bugün yayımlanacak enflasyon verisi takip edilecek.

ABD'de geçen haftanın son işlem gününde açıklanan istihdam raporunun ardından pay piyasalarında pozitif bir seyir izlenirken, 10 yıllık tahvil faizleri de yüzde 2,90-2,95 bandında dengelendi. Cuma günü açıklanan verilere göre ABD'de işsizlik yüzde 3,8 ile 2000 yılından bu yana en düşük seviyeye gerilerken, tarım dışı istihdam 223 bin ile tahminleri aştı. Saatlik kazançların da yüzde 0,3 artmasının etkisiyle pay piyasalarında alımların güçlendiği görüldü. Dow Jones endeksi yüzde 0,90, S&P 500 endeksi yüzde 1,08 ve Nasdaq endeksi de yüzde 1,51 değer kazandı.

Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerinin piyasaların gündeminde olduğunu belirterek, bu hafta ABD'de veri gündeminin geçen haftaya göre zayıf olduğunu, gelecek haftaki ABD Merkez Bankası toplantısı öncesinde piyasaların dalgalı bir seyir izleyebileceğini ifade etti.

Avrupa tarafında, İtalya ve İspanya'da siyasi belirsizliklerin azalması ve cuma günü açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin beklentileri karşılaması sonrasında borsalar yükseldi, avro/dolar paritesi ise 1,1650-1,1750 bandında yatay seyretti. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,95, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,24, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,31 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,49 değer kazanırken, İspanya'da IBEX 35 endeksinin yükselişi yüzde 2'ye yaklaştı. Bu hafta perşembe günü açıklanacak Avro Bölgesi 1'inci çeyrek büyüme verisi yatırımcıların odağında yer alıyor.



Geçen haftanın son işlem gününde ABD ve Avrupa piyasalarında etkili olan pozitif havanın Asya piyasalarıyla yeni haftaya da taşındığı görülüyor. Bugün yenin dolar karşısındaki gerilemesinden de destek bulan Japonya'da Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 1,50 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,5 yükseldi.

Yurt içinde, cuma günü dünya borsalarındaki yükseliş eğilimine karşın Borsa İstanbul'da satış ağırlıklı bir seyir izlendi. BIST 100 endeksi günü yüzde 1,47 düşüşle haftayı 99.171 puanla tamamlarken, 4,6522'den kapanan dolar/TL, yeni haftanın açılışında 4,6550 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün açıklanacak mayıs ayı enflasyon verisinin, perşembe günü TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı olması nedeniyle piyasalar için öneminin arttığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.800 puanın önemli destek konumunda olduğunu, cuma günü test edilen bu seviyeden gelen tepki alımlarının devam edebileceğini kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,59 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,59) göre, bir önceki ay yüzde 10,85 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,11'e yükseleceği hesaplanıyor. Enflasyon, nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,87 artış göstermişti.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs ayı TÜFE

12.00 Avro bölgesi, nisan ayı Üretici Fiyat Endeksi

17.00 ABD, nisan ayı fabrika siparişleri