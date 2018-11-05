Yurt içi piyasalar, enflasyon verisine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar, bugün başlayan İran yaptırımları ve ABD'de yarın yapılacak ara seçimlere odaklanırken, yurt içinde bugün açıklanacak ekim ayı enflasyon verileri takip edilecek.

ABD'nin, 2015'te nükleer anlaşma çerçevesinde kaldırdığı İran yaptırımlarının enerji, finans ve deniz taşımacılığı sektörlerini kapsayan ikinci bölümü bugün itibarıyla resmen yürürlüğe girdi. Yaptırımlar; İran Ulusal Petrol Şirketi ve iştiraklerinin uluslararası faaliyetlerini kısıtlarken, yabancı finansal kuruluşların İran Merkez Bankası ve İranlı diğer bankalarla işlem yapmasına da sınırlama getiriyor. ABD yönetimi, cuma günü, İran’dan petrol ithalatını düşürmekle birlikte sıfırlayamayan 8 ülkeye, petrol ithalatı için geçici muafiyet tanınacağını duyurmuştu. Türkiye'nin de içinde bulunduğu tahmin edilen ülkelerin bugün resmen açıklanması bekleniyor.

Geçen haftanın son işlem gününde ABD'de tarım dışı istihdamın beklentileri aşmasına karşın pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,43, S&P 500 endeksi yüzde 0,63 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,04 değer kaybetti.

Analistler, yarın ABD'de yapılacak ara seçimlerin beklendiğini belirterek, Beyaz Saray Ekonomi Konseyi Başkanı Larry Kudlow'un, cuma günü katıldığı televizyon programında, iki ülke arasındaki ticaret müzakerelerinde önemli bir ilerleme kaydedilemediğini söylemesinin küresel risk iştahını azalttığını kaydetti.

Avrupa tarafında, bugün Avro Grubu Toplantısı'nda bir araya gelecek Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin maliye bakanlarının İtalya'ya ilişkin karar ve açıklamaları takip edilecek. Toplantıda, AB Komisyonu’nun, İtalya'nın bütçe planını, birliğin mali kurallarına ciddi uyumsuzluk içerdiği gerekçesiyle reddetmesi ele alınacak. Geçen haftanın son işlem gününde Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,44 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,32 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,29 düşüş kaydetti.

Yeni haftaya ticaret savaşı endişeleriyle başlayan Asya borsalarında negatif bir seyir izleniyor. Japonya'da açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) 50,2'den 52,4'e yükselmesine karşın Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 1,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 1 değer kaybetti.

Yurt içinde, geçen haftanın son işlem gününde İran yaptırımlarında Türkiye'nin muafiyet tanınan ülkelerden biri olduğuna ilişkin haberlerle alış ağırlıklı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi yüzde 1,88 değer kazanarak 94.123 puandan kapandı. Geçen haftayı 5,4251'den tamamlayan dolar/TL ise bugün banaklararası piyasanın açılışında yatay seyirle 5,4290'dan işlem görüyor.

- Ekonomistler, ekimde enflasyonun yüzde 1,93 artmasını bekliyor

Bugün yurt içinde açıklanacak enflasyon verisinin yatırımcıların odağında yer aldığını ifade eden analistler, Avrupa ve ABD'de hizmet sektörü PMI verilerinin de takip edileceğini bildirdi. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000-95.5000 bandının direnç bölgesi olduğunu belirterek, dolar/TL'de ise 5,50'nin altında kalındığı sürece düşüş eğiliminin devam edebileceğini kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,93 artmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,15, en yüksek yüzde 3,20 aralığında yer aldı. Bir önceki ay yüzde 24,52 olan yıllık enflasyonun yüzde 24,34'e gerileyeceği hesaplanıyor. Enflasyon, eylülde bir önceki aya göre yüzde 6,30 artış göstermişti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı TÜFE ve Yurt içi ÜFE

12.30 İngiltere, ekim ayı hizmet sektörü PMI

17.45 ABD, ekim ayı hizmet sektörü PMI

18.00 ABD, ISM ekim ayı imalat dışı endeks