Yurt içi piyasalar Merkez Bankası faiz kararına odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenirken, yurt içinde bugün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak kararlar takip edilecek.

Geçen hafta, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası'na yönelik eleştirileri ve ticaret savaşına ilişkin gelişmelerle sert düşen dolar endeksi, dün yüzde 0,2 artarak 94,7 seviyesine yükselmesinin ardından bugün 94,5-94,7 dar bandında hareket ediyor.

Makroekonomik veri gündeminin zayıf olmasının etkisiyle dün ABD piyasalarında hisse bazlı hareketlerin öne çıktığı görülürken, New York borsasında karışık bir seyir izlendi. Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,06 gerilerken, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 0,18 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 0,28 yükseldi. ABD 10 yıllık tahvil faizleri, dün yüzde 2,97 ile 14 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından bugün yüzde 2,95 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, dolar endeksi ile tahvil piyasasında yükselen faizlerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmasının beklendiğini ifade ederek, bugün ABD'de temmuz ayı hizmet ve imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Richmond Fed imalat sanayi endeksinin izleneceğini bildirdi.

Avrupa tarafında, 26 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısı öncesi dün pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,1, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,37 değer kaybetti. Avro/dolar paritesi ise 1,1751 ile son 12 günün en yüksek seviyesine ulaşması sonrası düşüşe geçerken, bugün yeniden 1,16'nın üzerinde dengelendi.

Analistler, bu hafta ECB toplantısı öncesi Avrupa borsalarındaki dalgalı seyrin sürebileceğini belirterek, bugün Avro Bölgesi temmuz hizmet ve imalat sektörü PMI'nın takip edileceğini bildirdi.

Dün yurt içinde piyasaların odağında, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, akademisyenler ve ekonomistler ile ekonomi alanında hayata geçirilmesi gereken politikalara ilişkin gerçekleştirdiği istişare toplantısı yer aldı. Toplantının ardından Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, tüketici güven endeksinin yaklaşık 2 yılın zirvesine çıkması ve döviz kurlarındaki düşüşten de bulduğu destekle günü yüzde 1,30 değer kazancıyla 95.305,15 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün yüzde 1,2 değer kaybederek 4,7368 ile yaklaşık iki haftanın en düşük seviyesini görmesinin ardından bugün 4,73-4,75 bandında hareket ediyor.

Analistler, döviz kurlarındaki düşüş ve piyasalarda ekonomi yönetimine ilişkin güçlenen pozitif algının endeksteki yükselişte temel faktör olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 96.500 puanın direnç, 92.000 ve 90.000 seviyelerinin ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Bugün Merkez Bankası PPK toplantısının piyasaların yönü açısından takip edilecek en önemli gündem maddesi olduğunu vurgulayan analistler, yurt dışında Avrupa ve ABD'de açıklanacak imalat PMI verilerinin takip edileceğini bildirdi.

AA Finans'ın 18 ekonomist ile gerçekleştirdiği beklenti anketine göre, ekonomistlerden biri hariç diğerleri bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında (politika faizi) artış bekliyor. Ekonomistlerinden biri 50 baz puan, 2'si 75 baz puan, 7'si 100 baz puan, 4'ü 125 baz puan ve 3'ü 150 baz puan artış olacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin politika faizine ilişkin artış beklentilerinin medyanı ise 100 baz puan oldu.



Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.30 Almanya, temmuz hizmet ve imalat sektörü PMI

11.00 Avro Bölgesi, temmuz hizmet ve imalat sektörü PMI

14.00 Türkiye, Merkez Bankası PPK faiz kararı

14.30 Türkiye, temmuz finansal hizmetler güven endeksi

16.00 ABD, mayıs FHFA konut fiyat endeksi

16.45 ABD, temmuz hizmet ve imalat sektörü PMI

17.00 ABD, temmuz Richmond Fed imalat sanayi endeksi