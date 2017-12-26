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Yurt içi piyasalar pozitif görünümünü koruyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalarda Noel tatili havası devam ederken, yurt içinde de piyasalar pozitif görünümünü koruyor. ABD'de piyasaların Noel tatili sonrası bugün işleme açılacak olmasına karşın yatırımcıların yıl sonuna kadar...

Yurt içi piyasalar pozitif görünümünü koruyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalarda Noel tatili havası devam ederken, yurt içinde de piyasalar pozitif görünümünü koruyor.

ABD'de piyasaların Noel tatili sonrası bugün işleme açılacak olmasına karşın yatırımcıların yıl sonuna kadar devam edecek tatil programları nedeniyle işlemlere ilgisinin sınırlı olması bekleniyor. Avrupa genelinde ise Noel tatili bugün de devam ediyor.

Bugün Asya piyasalarında karışık bir seyir izleniyor. Japonya'da açıklanan işsizlik verilerinin beklentilerin altında, enflasyon verisinin ise kasımda yıllık yüzde 0,6 ile tahminlerin üzerinde artmasının ardından dolar/yen paritesi yatay bir seyir izlerken, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 geriledi. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,4 artış kaydetti.

Yurt içinde, küresel piyasalardaki tatil havasının etkisiyle iç dinamiklerin öne çıktığı ve pay piyasalarında hisse bazlı hareketlerin ağır bastığı görüldü. Düşüş eğilimini sürdüren dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 3,8019 ile 3 Kasım'dan bu yana en düşük seviyesini gördü. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise 112.000 puanın üzerini test etti ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,60 artışla 111.765 puandan tamamladı.

Analistler, yılın son haftasında, Noel ve yılbaşı tatillerini birleştiren uluslararası yatırımcılar nedeniyle piyasaların açık olduğu zamanlarda da düşük işlem hacimli sakin bir seyir izlendiğini ifade etti. Bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirten analistler, BIST 100 endeksinde 112.000 ve 1125.500 seviyelerinin direnç, 111.000 ve 110.000 seviyelerinin destek konumuna geldiğini kaydetti.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

14.30 Türkiye, aralık ayı reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı

17.00 ABD, ekim ayı konut fiyat endeksi

18.00 ABD, aralık ayı Richmond ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi

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