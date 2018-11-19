Yurt içi piyasalar Putin'in ziyaretine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar ticaret savaşı ve Brexit'e ilişkin gelişmeleri fiyatlamaya çalışırken, yurt içinde "TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni"ne katılacak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ziyareti takip edilecek.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün İstanbul Kongre Merkezi'nde "TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni"ne katılacağı ve Mabeyn Köşkü'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği haftanın ilk işlem gününde, dünya genelinde makroekonomik veri gündeminin zayıf olması nedeniyle piyasalarda iç dinamiklerin etkili olması bekleniyor.

Geçen hafta piyasalarda Brexit ile ilgili gelişmeler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları gündemi meşgul ederken, gelişmiş ülke pay piyasalarının genelinde haftalık bazda değer kayıpları görüldü. Brexit konusunda İngiltere ve Avrupa Birliği'nin (AB) anlaşmaya varmasına karşın, İngiltere'de 4 bakanın istifa etmesi ve Başbakan Teresa May hakkında güvensizlik oylaması riskinin konuşulması bu konunun uzunca bir süre daha gündemi meşgul edeceğini gösterdi. Fed Başkanı Powell ise hafta içindeki açıklamasında "Gelecek yılki bütün toplantılar faiz artırma ihtimali açısından canlı olacak, buna şüphe yok." değerlendirmesinde bulunarak faiz artırım beklentilerini yükseltti.

Cuma günü ABD'de açıklanan sanayi üretimi verisinin beklentilerin altında kalmasına karşın Dow Jones endeksi yüzde 0,49 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,22 değer kazanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,15 geriledi.

Avrupa tarafında ise avronun geçen hafta başında 1,1216 ile Haziran 2017'den bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından gelen alımlarla hafta boyunca sınırlı da olsa yükseliş eğiliminde hareket etmesi dikkati çekti. Haftayı yüzde 0,6 artışla 1,1405'ten tamamlayan avro/dolar paritesi, yeni haftanın açılışında Asya piyasalarında 1,1395-1,1415 bandında dengelendi. Geçen haftanın son işlem gününde açıklanan Avro Bölgesi enflasyonunun ekimde beklentiler doğrultusunda yıllık yüzde 2,2'ye yükselmesi sonrasında Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,11, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,34 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,17 değer kaybetti.

Yeni haftaya ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'nin ticaret savaşı endişelerini artıran açıklamaları ile başlayan Asya piyasalarında, negatif algıya karşın borsalarda yükselişler görülürken, petrol ve değerli metal fiyatlarında yatay bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,53 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,59 değer kazandı.

Hafta sonu Papua Yeni Gine'de düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde, Çin ile ABD arasında yaşanan "Kuşak ve Yol Girişimi" tartışmasında ABD Başkan Yardımcısı Pence'nin açıklamaları gündemin odağına yerleşti. Zirvede konuşan Pence, Çin'in altyapı projeleri için "Kuşak ve Yol Girişimi" kapsamında saydam olmayan krediler sunduğunu belirterek, "Çin'in kredi teklifleriyle desteklediği altyapı projeleri bitirilemez ve kalitesiz. Bu projeler ülkeleri kredi borçlarına sürüklüyor. Borçlanarak, ülkenizi ve bağımsızlığınızı tehlikeye atmayın. Ülkenizi koruyun." diye konuştu.

Yurt içinde, geçen hafta dünya borsalarından pozitif ayrışan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,84 değer kazanarak haftayı 93.616 puandan tamamladı. Türk lirası da döviz kurlarına karşı güçlenme eğilimini geçen hafta boyunca devam ettirdi. Dolar/TL haftalık bazda yüzde 2,7 gerilerken, Brexit endişeleri ile sterlin/TL'nin değer kaybı yüzde 4'e yaklaştı.

Analistler, bu haftanın son iki işlem gününde ABD pay piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olacağını, Avrupa tarafında ise perşembe günü Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanakları ve cuma günü açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Yurt içinde Putin'in ziyareti ve yetkililerden gelecek açıklamaların gündemin odağına yerleştiğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 puanın destek, 94.000 ve 95.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı perakende satış endeksleri

12.00 Avro Bölgesi, eylül ay cari işlemler dengesi