Yurt içi piyasalar sanayi üretimi verisine odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, yurt içinde bugün açıklanacak eylül ayı sanayi üretimi verileri takip edilecek.

ABD'de dün açıklanan perakende satışlar verisinin ekimde yüzde 0,8 ile beklentilerin üzerinde artması sonrasında pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,83, S&P 500 endeksi yüzde 1,06 ve Nasdaq endeksi de yüzde 1,72 değer kazanarak 4 işlem günü süren düşüş serisini sonlandırdı. Dolar endeksi, özellikle avro ve sterlin arasında ayrışan fiyatlama davranışlarının etkisiyle yatay seyrederken, 10 yıllık tahvil faizleri ise güvenli liman alımlarıyla yüzde 3,10'un altını gördü.

Avrupa tarafında, İngiltere'de kabinenin Brexit anlaşmasını onaylamasının ardından yaşanan siyasi gelişmeler piyasaları negatif etkilemeye devam ediyor. İngiltere'de Brexit anlaşması nedeniyle 4 bakan istifa ederken, Başbakan Theresa May hakkında güvensizlik oylaması riskinin bulunduğu haberleri dün sterlinin dolar karşısında yüzde 1,4 değer kaybetmesine neden oldu.

Avrupa Birliği (AB) tarafında ise AB Konseyi'nin Brexit anlaşmasını tamamlamak ve resmi hale getirmek için 25 Kasım'da Liderler Zirvesi yapacağı ifade edildi. İngiltere’de Muhafazakar Parti milletvekili Jacob Rees-Mogg, dün Theresa May hakkında güvensizlik oylaması için başvurdu. Muhafazakar Parti yönetmeliğine göre 48 milletvekilinin başvurması halinde, grupta güvensizlik oylamasına gidilebiliyor.

Bu gelişmelere karşın İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,06 ile sınırlı da olsa yükseliş kaydederken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,52 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,70 değer kaybetti. Avro/dolar paritesi, dün yükseliş eğilimini sürdürerek 1,1362'yi görmesi sonrasında bugün Asya piyasalarında 1,1340 seviyesinde dengelendi.

Bugün Asya piyasalarında da karışık bir seyir izleniyor. Dolar/yen paritesindeki düşüşün negatif etkisiyle kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 yükseldi. Dolar/yen paritesi önceki iki günde olduğu gibi düşüş eğilimini sürdürerek 113,3 seviyesine geriledi.

Yurt içinde, dün analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 94.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, etkisini artıran satışlarla kazançlarını geri verdi ve günü 93.297 puanla önceki kapanışının hemen üzerinde tamamladı. Dolar/TL ise ABD ile Türkiye arasında son dönemde pozitif seyreden diplomatik ilişkilerin uzun vadeye yayılabileceğine ilişkin iyimserliğin artmasıyla düşüşünü dürdürdü. Dün 5,30 sınırına kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,69 değer kaybıyla 5,3355'den tamamladı.

Analistler, Brexit gelişmeleriyle sterlin/TL'nin de dün yüzde 4,15 düştüğüne dikkati çekerek, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyreden döviz kurlarının pay piyasalarını destekleyebileceğini söyledi.

Bugün yurt içinde ve ABD'de açıklanacak sanayi üretimi verileri ile Avro Bölgesi enflasyon rakamlarının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 94.000 ve 95.500 seviyelerinin direnç, 92.500 puanın destek konumunda olduğunu dile getirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 artmasını bekliyor. Eylülde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 0,8 azalacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin de aylık bazda yüzde 2,7 gerileyeceği tahmin ediliyor.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi endeksi de aylık bazda yüzde 1,1 azalmış, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ise yıllık bazda yüzde 1,7 artmıştı.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı sanayi üretimi

13.00 Avro Bölgesi, ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi

14.30 Türkiye, eylül ayı konut fiyat endeksi

17.15 ABD, ekim ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı