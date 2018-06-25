Yurt içi piyasalarda seçim sonrası iyimserliğin devam etmesi bekleniyor

İSTANBUL (AA) - BEKİR GÜRDAMAR - Türkiye'nin iki aydır gündemini meşgul eden Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimi'ni resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti'nin kazanması ile tamamlanmasının ardından Türk lirası varlıklardaki pozitif seyrin devam etmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin, dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan sonuçlara göre birinci çıkmasının ardından Türk lirası varlıkların haftaya pozitif başlaması dikkati çekiyor.

Borsa İstanbul'da da BIST 100 endeksi haftanın açılışında 99.000 puanın üzerini test ederken, dolar/TL ise 4,5369 ile iki haftanın en düşük seviyesini gördü.

Analistler, seçim belirsizliğinin geride bırakılmasının ardından Türk lirası varlıklarındaki pozitif seyrin devam edebileceğini belirterek, bundan sonraki süreçte ekonomi yönetiminin nasıl şekilleneceği ve ekonomi politikalarına ilişkin gelişmelerin takip edileceğini ifade etti.

AA muhabirine konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı, seçim belirsizliğinin geride kalmasıyla, son dönemde uluslararası piyasada güç kaybeden doların gelişen ülke piyasaları üzerindeki rahatlatıcı etkisinin, Türk lirası varlıkların değerlenmesini de sağlayabileceğini ifade etti.

Yurt içinde, tahvil faizlerinin yüksek seviyelerde bulunması ve enflasyon başta olmak üzere ekonomik dengelerdeki hassasiyetler nedeniyle söz konusu iyileşmenin kalıcılığı konusunda belirsizliklerin devam edebileceğini söyleyen Tokalı, kazanımların korunması ve devam etmesi anlamında ekonomi politikalarına ilişkin karar ve açıklamaların belirleyici olacağını kaydetti.

- "Seçim belirsizliği fiyatlaması ortadan kalktı"

DenizBank Yatırım Hizmetleri Grubu Stratejisti Orkun Gödek ise seçim riskinin masadan kalkması ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmamış olmasının, piyasalardaki seçim belirsizliği fiyatlamasını ortadan kaldıracağını bildirdi.

Kısa vadeli işlemlerde Türk lirası varlıkların pozitif yönde etkilenebileceğini değerlendiren Gödek, dolar/TL'nin 4,50 bölgesinde, 10 yıllık gösterge tahvil faizinin ise yüzde 14-15 bandında dengelenebileceğini, hisse senetlerinde ise ilk tepkinin olumlu olmasını beklediklerini söyledi.

Gödek, orta vadede piyasaların yönünü ittifakın uyumu ve makro ihtiyati politikaların hayata geçirilmesinin belirleyeceğine değinerek, değerlendirmesine şöyle devam etti:

"Önümüzdeki dönemde maliye politikalarının seyri yatırımcıların odağında olmaya devam edecek. Kamuda gerçekleşen harcama artışlarına yönelik seçim sonrası dönemde getirilmesi muhtemel tedbirlerin algı açısından olumlu yansımaları olabilir. Bakanlık sayılarının azaltılması ile birlikte yeni ekonomi yönetiminin hangi isimlerden oluşacağı, kamuoyuna açıklanacak olan yeni programın ana başlıkları, para politikalarına yaklaşım, bütçe disiplinine uyum gibi önemli başlıkların risk algısı açısından kritik önemde bulunduğunu düşünüyoruz."

Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya da 18 Nisan'da erken seçim kararı alınmasından sonra geçen 66 günde yurt içi piyasaların negatif ayrıştığını anımsatarak, "Seçmenin, muhalefetin öne çıkardığı ekonomideki sıkıntı yerine daha güçlü bir Türkiye idealine oy verdiği anlaşılıyor. Recep Tayyip Erdoğan, siyasi taktiksel zekasını göstermiş ve ilk turda seçilmeyi başararak, bizzat kendi inşa ettiği Türkiye'nin yeni yönetim yapısının ilk kullanıcısı da kendisi olacak." ifadelerini kullandı.

Piyasalar için en önemli unsurun belirsizlik havasının dağılması olduğunu kaydeden Kaya, dolar/TL'nin 4.50- 4.92 bandındaki hareketini sürdürmesinin beklenebileceğini söyledi.

Kaya, kısa vadede piyasalarda gündemin "Para politikalarında etkili olan bir başkan görüntüsü vermeye mecburuz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, yeni finans ofisi ve ekonomi bakanlarına ilişkin açıklamaları olacağını dile getirdi.

- "Yapısal reformlar için önemli bir fırsat"

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan ise Türkiye’de sonucu merakla beklenen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti'nin başarısıyla sonuçlanmasının piyasalar açısından bekledikleri en pozitif senaryo olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bundan sonraki sürecin ekonomi ile birebir ilintili bir şekilde ilerleyeceğini tahmin eden Erkan, "Merkez Bankası’nın para politikasını agresif bir şekilde sıkılaştırdığı bir ortamda, ekonomi politikasının da sıkılaştırılarak para politikası ile uyumlu hale getirilmesi beklenebilecek ilk aksiyonlardan biri." ifadelerini kullandı.

Erkan, yüksek faiz ortamında ekonomik aktivitenin biraz yavaşlayacak olsa da enflasyonun kontrol altına alınabilmesi için fiyat istikrarının çok önemli olduğuna değinerek, ekonomi yönetiminin neredeyse 2014’ten beri seçim sürecinde olunmasından dolayı eğilemediği yapısal reformlar için önünde önemli bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Yeni dönemin Türkiye için önemli bir büyüme, gelişme ve kalkınma dönemi olabileceğine dikkati çeken Erkan, "Kronik ekonomik problemlerini halletmiş, ekonomide dönüşümünü tamamlamış, kendi dünya çağında markalarını üreten ve dünyaya yüksek teknoloji ihraç eden bir Türkiye’ye doğru yol alabiliriz. Ekonomi yönetiminin bu gibi konularda neler yapacağını önümüzdeki dönemde görme şansımız olacak." dedi.