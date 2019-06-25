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Yusufeli baraj gövdesinde yüzde 33'lük fiziki gerçekleşme

- DSİ 26. Bölge Müdürlüğü: - "25 Haziran 2019 itibarıyla Yusufeli Barajı'nda 1,3 milyon metreküp gövde betonu dökülerek gövde betonunda yüzde 33'lük gerçekleşme sağlanmıştır"

Yusufeli baraj gövdesinde yüzde 33'lük fiziki gerçekleşme
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ARTVİN (AA) - Tamamlandığında dünyanın en yüksek üçüncü barajı olacak Yusufeli Barajı'nın gövde betonunda yüzde 33'lük gerçekleşme sağlandığı bildirildi.

DSİ 26. Bölge Müdürlüğü açıklamasında, temelden 275 metre yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 3'üncü yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda çalışmaların yoğun şekilde devam ettiği belirtildi.

Yusufeli Barajı'nda gövde betonu dökümüne 10 Temmuz 2018'de başlandığı ifade edilen açıklamada, toplam 4 milyon metreküp gövde hacmine sahip barajda günde 7 bin, ayda ise 200 bin metreküp gövde beton dökülmesinin hedeflendiği aktarıldı.

Açıklamada, yapılan planlamaya göre gövde betonunun 2 yılda tamamlanmasının hedeflendiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Yusufeli Barajı ve HES tesisinin kurulu gücü, 558 megavat ve yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaattir. Santral binası ve enerji yapılarında betonlama çalışmaları, planladığı şekilde devam etmektedir. Ayrıca enerji santralinde elektromekanik parçalarının montajlarına da inşaat faaliyetlerine bağlı olarak devam ediliyor."

- Yüzde 33'lük fiziki gerçekleşme

Barajın gövdesinin 100 katlı bir gökdelen yüksekliğinde olduğu belirtilen açıklamada, "25 Haziran 2019 itibarıyla Yusufeli Barajı'nda 1,3 milyon metreküp gövde betonu dökülerek gövde betonunda yüzde 33'lük gerçekleşme sağlanmıştır. Yusufeli Barajı'nın gövdesinde kullanılacak 4 milyon metreküp beton ile Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılabilir."

Açıklamada, Yusufeli Barajı'nın tamamlanmasıyla milli bütçeye yıllık 1 milyar lira katkı sağlayacağına işaret edilerek proje ile yaklaşık 600 bin kişinin enerji ihtiyacının karşılanacağı bildirildi.

Öte yandan DSİ Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Yusufeli Barajı'nda, günlük dökülen beton hacminin 7 bin metreküpe ulaşarak bu alanda Türkiye'nin rekorunun kırıldığı ifade edildi.

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