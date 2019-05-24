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Yusufeli Barajı'nda gövde yüksekliği 100 metreye ulaştı

- Tamamlandığında dünyanın en yüksek üçüncü barajı olacak Yusufeli Barajı'nda gövde yüksekliği 100 metreyi buldu - Yusufeli Barajı, 275 metrelik gövdesiyle 100 katlı bir gökdelen yüksekliğine ulaşacak

Yusufeli Barajı'nda gövde yüksekliği 100 metreye ulaştı
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ANKARA (AA) - Tamamlandığında dünyanın en yüksek üçüncü barajı olacak Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliğinde 100 metreye ulaşıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin vizyon projelerinden biri olan Yusufeli Barajı'nda geçen yıl başlayan gövde beton döküm işleri devam ediyor.

Toplam 4 milyon metreküp gövde hacmine sahip barajın programlamaya göre gövde betonunun 2 yılda tamamlanması hedefleniyor. Baraj tamamlandığında, 275 metre yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 3'üncü yüksek barajı olacak.

23 Mayıs itibarıyla baraj için 1 milyon 100 bin metreküp beton döküldü. Böylece, gövdede yüzde 27,5 gerçekleşmeye ulaşıldı. Ulaşılan bu gerçekleşmeyle gövde yüksekliği 100 metreyi buldu.

- Çalışmalar planlandığı gibi ilerliyor

Tamamlandığında Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santral Projesi'nin kurulu gücü 558 megavat ve yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacak. Projenin santral binası ve enerji yapılarında betonlama çalışmaları planladığı şekilde devam ederken, enerji santralinin elektro mekanik parçalarının montajları da inşaat faaliyetlerine bağlı olarak yürütülüyor.

Yusufeli Barajı, 275 metre gövde yüksekliğiyle 100 katlı bir gökdelen yüksekliğine ulaşacak. Baraj gövdesinde kullanılacak 4 milyon metreküp beton, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılmasını sağlayacak kapasiteye sahip bulunuyor. Projeyle üretilen enerji sayesinde yaklaşık 600 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanabilecek.

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Devlet Su İşleriGövde YüksekliğiYusufeli Barajı
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