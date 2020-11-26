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Yüzde 100 yerli robotlar fuarın gözdesi

Gıda sektörünün dev buluşması CNR Food İstanbul, CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde sektör profesyonellerine kapılarını açtı. 20 ülkeden 2.000’i aşkın markanın ürünlerin sergilendiği fuar, bu yıl Bayim Olur Musun? fuarı ile sinerji yarattı.

Yüzde 100 yerli robotlar fuarın gözdesi

Gıda sektörünün dev buluşması CNR Food İstanbul, CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde sektör profesyonellerine kapılarını açtı. 20 ülkeden 2.000’i aşkın markanın ürünlerin sergilendiği fuar, bu yıl Bayim Olur Musun? fuarı ile sinerji yarattı. 4 günde binlerce kişinin ziyaret etmesi beklenen fuarda, TÜBİTAK destekli, 4 milyon TL yatırımla Türk mühendislerin geliştirdiği yüzde 100 yerli Robotlar ve 24 ayar altın buz dikkat çekiyor.

Dünya gıda sektörünün en önemli buluşmalarından biri olan CNR Food İstanbul - Gıda ve İçecek Ürünleri, Gıda İşleme Teknolojileri Fuarı, devletin ve Uluslararası Fuarlar Birliği’nin (UFI) belirlediği yeni normale dönüş kriterleri kapsamında bir dizi önlem ile kapılarını ziyaretçilerine açtı. CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık tarafından, Türkiye Gıda ve İçecek Federasyonu (TGDF), Tüm Gıda Dış Ticaret Derneği (TÜGİDER) ve Tarım Ürünleri Hububat Bakliyat İşleme ve Paketleme Sanayicileri Derneği (PAKDER), Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) işbirliği, Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB desteğiyle organize edilen fuar, 28 Kasım’a kadar CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde katılımcı ve ziyaretçilerini ağırlayacak.

Yüzde 100 yerli robotlar ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

Dünyada 7 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşan gıda sektörünün önemli oyuncuları, CNR Food İstanbul Fuarı’nda 2.500’ü aşkın yabancı satın almacı ile bir araya gelmenin heyecanını yaşıyor. Yaklaşık 20 ülkeden 2.000’in üzerinde markaya ev sahipliği yapan fuar, binlerce sektör profesyonelinin ziyareti ile global ticarete de yeni bir boyut kazandırılacak. 4 gün boyunca B2B iş görüşmeleriyle üretici ve alıcının bir araya getirileceği fuarı, Soma Sanayi ve Ticaret Bakanı Khalif Abdi Omar, Özbekistan İhracatçılar Birliği Başkanı Bahtiyar Kalandarov, Moldova Konsolosu Alexandru Prigorschi’un yanı sıra Çekya, Tataristan ve Filistin heyetleri milli katılım standlarını ziyaret etti.

İçecekler, kuru meyve ve sebzeler,temel gıda ürünleri, hijyen ürünleri, şarküteri ve hazır gıda ürünleri, mağaza ve market ekipmanları,kümes ve av hayvanları ürünleri, hububat ve bakliyat ürünleri, atıştırmalık ürünler, gıda katkı maddeleri, süt ve süt ürünleri, şekerleme, bisküvi ve unlu mamuller tanıtıldığı fuarda, TÜBİTAK destekli, 4 milyon TL yatırımla Türk mühendislerin geliştirdiği yüzde 100 yerli Robotlar ve 24 ayar altın buz ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Bayim Olur Musun? Fuarı'nda franchise sektörü tek çatı altında

Gıda alanında Avrasya’nın en büyük buluşması olan CNR Food İstanbul ile eş zamanlı gerçekleştirilen Ortadoğu’nun en büyük franchise fuarı Bayim Olur Musun?, 200’ün üzerinde marka ile 90 ülkeden 30 bini aşkın sektör profesyoneline ev sahipliği yapıyor. Medya Fors organizasyonu ve Ulusal Franchising Derneği’nin (UFRAD) desteği ile düzenlenen Bayim Olur Musun? - Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı, 2.000’i aşkın marka ve 60.000’in üzerinde zincir mağaza ile Türkiye’de yıllık 43 milyar dolarlık bir iş hacmine ulaşan franchise sektörünü tek çatı altında buluşturuyor.

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