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"Yüzde 1,6'lık büyüme başarı olarak değerlendirilmeli"

- Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı: - "Büyüme rakamının yüzde 1,6 oranında olması tüm olumsuzluklara rağmen başarı olarak değerlendirilmelidir" - "Yılın 3'üncü çeyreğiyle örtüşen bu dönemdeki güven kaybına yönelik yurt dışı kaynaklı siyasi ve ekonomik manipülasyonlara, dövizdeki dalgalanmalara, fiyat artışlarına rağmen süreç iyi yönetilmiştir"

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BURSA (AA) - Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, "Büyüme rakamının yüzde 1,6 oranında olması tüm olumsuzluklara rağmen başarı olarak değerlendirilmelidir." ifadesini kullandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olan Matlı, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ekonomisinin bu yılın 3'üncü çeyreğinde yüzde 1,6 büyüdüğünü anımsattı.

Yüzde 1,6'lık büyüme oranının tüm olumsuzluklara rağmen başarı olarak değerlendirilmesi gerektiğini bildiren Matlı, şunları kaydetti:

"Yılın 3'üncü çeyreğiyle örtüşen bu dönemdeki güven kaybına yönelik yurt dışı kaynaklı siyasi ve ekonomik manipülasyonlara, dövizdeki dalgalanmalara, fiyat artışlarına rağmen süreç iyi yönetilmiştir. Bunun sonucu büyüme oranı negatif olmamıştır. Kamu kesimi harcamalarındaki yüzde 7,5'lik artış bu dönemde adeta başarı olmuştur. Mevsim etkisiyle yüzde 2'ye yaklaşan tarım kesimi büyümesi de 3'üncü çeyrek büyümesinin pozitif çıkmasına katkı sağlamıştır. 3'üncü çeyrek verisinin son 2 yılın en düşük büyüme oranı olduğunu göz önünde bulundurursak, bazı tedbirleri almak kaydıyla bundan sonra dönemin daha iyi geleceğini öngörebiliriz."

Matlı, gelecek dönem için alınan tedbirlere devam edilmesi, özellikle 3'üncü çeyrekte finans sektöründe gözlenen yüzde 21'lik daralmanın giderilmesi gerektiğini belirtti.

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