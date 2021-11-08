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Yüzde 50'ye varan indirimler yapıyor

14 Kasım Pazar gecesi bitecek İnce Kasım Kampanyası’nda, cep telefonları, televizyonlar, masaüstü ve taşınabilir bilgisayarlar, bilgisayar bileşenleri, bilgisayar aksesuarları, beyaz eşya ürünleri, robot süpürgeler, ses sistemleri ve daha birçok kategoride birbirinden avantajlı ürün alternatifleri, yüzde 50'ye varan indirimle satılacak.

Yüzde 50'ye varan indirimler yapıyor
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Elektronik ürünlerini en uygun fiyat, en kaliteli hizmet ve güvenilir alışveriş yaklaşımıyla kullanıcılarına ulaştırmak üzere hizmet veren incehesap.com, İnce Kasım Kampanyası ile teknolojisevere özel birbirinden avantajlı fiyat seçenekleri sunuyor.

Gaming hazır sistemlerden profesyonel oyuncu ekipmanlarına kadar çok geniş bir yelpazede binlerce teknoloji ürünü sunan e-ticaret platformu incehesap.com, kullanıcılarına özel yepyeni bir kampanya düzenledi.

8 Kasım Pazartesi başlayıp 14 Kasım Pazar günü gecesi bitecek İnce Kasım Kampanyası’nda, cep telefonları, televizyonlar, masaüstü ve taşınabilir bilgisayarlar, bilgisayar bileşenleri, bilgisayar aksesuarları, beyaz eşya ürünleri, robot süpürgeler, ses sistemleri ve daha birçok kategoride birbirinden avantajlı ürün alternatifleri, %50'ye varan indirim fırsatlarıyla sizleri bekliyor.

%30’a yakın büyüme hedefi

Elektronik ürünlerini en uygun fiyat, kaliteli ve güvenilir alışveriş yaklaşımıyla hizmet veren incehesap.com, Kasım ayına özel düzenlenen bu kampanya ile toplam ürün satışında geçen yıla oranla %30’a yakın büyüme hedefliyor. Geçtiğimiz yıl 9 – 15 Kasım tarihleri arasında Teknoloji Günleri adıyla teknoloji tutkunları ve oyun severlerin takip ettiği onlarca üründe indirim yapan firma, bu sene de müşterilerini memnun edecek kampanyalarla gündeme gelmeyi hedefliyor.

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İncehesap.com’danİnce Kasım Kampanyası
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