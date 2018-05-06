"Yüzen oteller"le keyifli ve konforlu mavi yolculuk

MUĞLA (AA) - ALİ BALLI - Gökova'dan başlayan, Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Antalya'ya kadar uzanan mavi yolculuk turları, yerli ve yabancı tatilcilerden ilgi görüyor.

Adeta "yüzen otel" olan 5 ve 7 yıldızlı tekneler, mavi yolculuğa çıkanlara bu konforu en iyi şekilde yaşatıyor.

Tüm Yat İşletmeleri, Brokerları, Acenteleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Şeref Sevi, Bodrum ilçesinde düzenlenen "1. Uluslararası Yacht Charter Show" etkinliğinde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanların sürekli manzarası değişen mavi yolculuk teknelerinde tatil geçirmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Charter teknelerini pazarlamak için çalıştıklarını belirten Sevi, "Gelecekte daha iyi olmak için çalışıyoruz. Derneğimiz 300'e yakın tekneyi kontrol edebiliyor. Teknelerimizde üst düzey hizmet veriliyor. Bunu üst düzeyde de pazarlamamız lazım." diye konuştu.

- "Her milletten insan geliyor"

Teknelerinin ve insan gücünün kalitesiyle ilgili problem yaşamadıklarını anlatan Sevi, şöyle konuştu:

"Bizim dönemimizin en önemli müşterisi İtalyanlardı. İtalyanların ağustos ayında uzun süreli tatil yaptıklarını düşünürsek bizim teknelerimizi bir aylığına İtalyanlar kapatırdı. Bu sektöre en büyük adımı attırmıştır. Bu piyasadan başka piyasalara yöneldik. Ruslar, İspanyollar, Ürdünlüler, Lübnanlılar ve Araplar dahil her milletten insanlar geliyor."

İş adamları için çok önemli bir filo olduklarına dikkati çeken Sevi, dünyadaki sayılı ahşap tekne filolarından birisine sahip bulunduklarını dile getirdi.

- "En büyük sermayemiz doğa"

Sevi, tekne turu satmak için hem teknenin hem personelin hem de doğanın iyi olması gerektiğine işaret ederek, "Bizim en büyük sermayemiz doğa. Biz muhteşem bir doğaya sahibiz. O açıdan çok şanslı insanlarız. En temel amacımız bu doğayı korumak. Doğayı koruyup, iyi hizmet verdiğimiz zaman bizim işimiz ölmez." diye konuştu.

Kıyıların çok rağbet gördüğüne değinen Sevi, sahil ayrımı yapmadıklarını, hem deniz hem de tarih iç içe olduğu zaman Kuşadası'ndan başlayıp Antalya'ya kadar olan sahilde son derece iyi yerler, güzel lokasyonlar bulunduğuna işaret etti.

İyi teknelerle misafirlerini bu lokasyonlarda gezdirdiklerini dile getiren Sevi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buralardan çok memnun kalıyorlar. Bizim sürekli manzaraları değişen 5 yıldızlı, 7 yıldızlı yüzen otellerimiz var. Her sabah başka bir yerde, başka bir manzarada uyanmak gibi. Otellerde böyle bir imkan yok. 7 gün 24 saat hizmet veren personelimiz var. Oda servisimiz de durmaz, devamlı yapılır. Doğayla da birleşince insanların buna 'Hayır' demesi mümkün değil. Her kategoride seçeneğimiz var."

- "Mavi yolculuk kavramı Türkiye'de başladı"

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da mavi yolculuk kavramının Türkiye'de başladığına dikkati çekerek, "Mavi yolculuk o kadar hızlı yayıldı ki bütün dünyaya örnek oldu. Guletlerimiz Akdeniz'e artık sığmaz oldu. Yavaş yavaş Cebelitarık Boğazı'ndan da geçerek dünyaya yayılıyor, okyanusları aşıyor." şeklinde konuştu.

Bodrum CUP Organizasyon Komitesi Başkanı ve turizmci Süleyman Uysal da "1. Uluslarası Yacht Charter Show" ve "The Bodrum Cup" gibi organizasyonların, turizm potansiyelinin artırılması için iyi bir tanıtım faaliyeti olduğunu söyledi.

Yabancı uyruklu vatandaşların charter taleplerinin yüksek olduğunu vurgulayan Uysal, "Avrupa pazarı tekrar açıldı. Yunanistan ve Türkiye arasındaki tekne kiralama işlerinde iyi bir artış var. Umarız bu artış 2015 seviyesine ulaşır." temennisinde bulundu.

Uysal, dünyanın en güzel koylarının Türkiye'de bulunduğunu belirterek, tekne turizmi ve mavi yolculuk için en uygun yerin Ege Bölgesi olduğunu sözlerine ekledi.