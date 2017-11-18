Yüzyılın sporcusu Süleymanoğlu'nun vefatı

ANKARA - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Olimpiyat şampiyonu ve eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun, giydiği milli formayı elde ettiği büyük başarılarla taçlandırarak, Türk halkının gurur kaynağı olduğunu bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, Süleymanoğlu'nun vefatı nedeniyle bir taziye mesajı yayımladı.

Karaciğer naklinin ardından tedavisi süren Süleymanoğlu'nun vefatından dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, Olimpiyat şampiyonu ve eski milli halterci Süleymanoğlu'nun giydiği milli formayı, elde ettiği büyük başarılarla taçlandırarak, Türk halkının gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Süleymanoğlu, spor hayatı boyunca büyük başarılara imza atarak, milli forma ile ülkemizin tanıtımına büyük katkılar sağlamış, tüm halkımızın sevgisini kazanmış bir sporcumuzdu." değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, "Cep Herkülü" lakabıyla tanınan Süleymanoğlu'nun, olimpiyat oyunlarında 3 kez Dünya Şampiyonaları'nda ise 7 altın madalya kazanarak tüm zamanların en başarılı sporcularından biri olduğuna işaret ederek, "Türk iş dünyası adına, kendisine Allah'tan rahmet, spor camiamıza, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

- TESK Başkanı Palandöken

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de yayımladığı mesajda, Süleymanoğlu'nun, halter tarihinin en önemli sporcusu olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"İsmini halter tarihine altın harflerle yazdıdı. 46 dünya rekoruyla ulaşılması güç bir rekora imza atan ve tüm rekorları alt üst eden, ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşımızı defalarca tüm dünyaya dinleten Süleymanoğlu'nu ve başarılarını ülke olarak unutmamız mümkün değil. Süleymanoğlu, halter sporunu ülkemize sevdiren, boyu küçük ama yüreği büyük, dünyanın önünde eğildiği bir sporcuydu. 50 yaşında aramızdan ayrılan Süleymanoğlu'na Allah'tan rahmet kederli ailesine ve tüm milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum."



