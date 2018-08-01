"Zam oranının gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, BOTAŞ’ın doğal gaz fiyatlarına yaptığı zamma ilişkin, "İşletmelerimizin küresel rekabet gücünü koruyabilmesi için serbest piyasa koşullarından uzaklaşmadan ve makroekonomik dengelere de zarar vermeden bu zam oranının ivedilikle yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Aksi takdirde enflasyon, ihracat ve küresel rekabet gücümüz olumsuz etkilenecektir." ifadelerini kullandı.

Turan, yaptığı açıklamada, BOTAŞ’ın doğal gaz fiyatlarına yaptığı zammın, Türkiye sanayisini ve iş dünyasını derinden etkileyeceğini kaydetti.

Elektrik üretim amaçlı kullanılan doğal gaz fiyatına yüzde 49,5’lik zammın yanı sıra sanayide kullanılan doğal gazın fiyatına da yüzde 14’lük bir artış olacağını belirten Turan, Türkiye’de ekonominin çarklarının dönmesi için enerjinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Turan, "Türkiye ekonomisinin içinden geçtiği böylesine kritik dönemde, sanayide maliyetleri artıracak, üretim ve yatırım iştahını azaltacak, ihracat kaybına neden olacak, cari açık ve enflasyonu olumsuz etkileyecek adımlardan kaçınmalıyız. Bugün sanayide maliyetlerin önemli bir kısmını enerji (doğal gaz-elektrik) fiyatları oluşturmaktadır. İşletmelerin enerji maliyetlerini önemli ölçüde artıracak olan bu zam, borç, nakit sıkıntısı, dövizdeki dalgalanma ve ekonomide yaşanan durgunluk nedeniyle halihazırda oldukça zor günler geçiren üreticiyi olumsuz etkileyecektir.” değerlendirmesinde bulundu.

Yüksek zammın sanayici ve iş insanlarının üretim maliyetleriyle birlikte rekabet gücüne de zarar vereceğini belirten Turan, ekonomi yönetiminin OVP ile birlikte ekonomide yaratmak istediği canlandırıcı politikaların uygulanmasını da zorlaştıracağını kaydetti.

Turan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizin ekonomik olarak içinden geçtiği bu zor dönemde tek çıkış yolu ancak ve ancak katma değerli üretimdir. Ekonomideki gidişatın toparlanması ve üretim odaklı büyümenin şart olduğu bir ortamda, üretimi baltalayacak bu oranda bir zam, zincirleme olarak beraberinde, enflasyon, ihracat, cari açık, canlanma, yeni yatırımlar ve istihdam üzerinde olumsuz pek çok etkiyi getirecektir. Enerji yoğun sektörlerin girdi maliyetlerinde iyileştirmeler yapılmasının yanı sıra Türkiye’de ekonominin çarklarının dönmesi ve KOBİ’lerimiz başta olmak üzere üretim yapan tüm işletmelerimizin küresel rekabet gücünü koruyabilmesi için serbest piyasa koşullarından uzaklaşmadan ve makroekonomik dengelere de zarar vermeden bu zam oranının ivedilikle yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Aksi takdirde enflasyon, ihracat ve küresel rekabet gücümüz olumsuz etkilenecektir."

Dış girdi maliyetlerini kontrol edebilmek için paranın değerini koruyabilmek, bunun için kararları zamanında ve sorumluluk bilinci içinde almak zorunda olduklarını belirten Turan, makroekonomik dengelerin korunması, sanayi odaklı bir büyüme ile sürdürülebilirliğin sağlanmasının yolunun kurumsal yönetimden geçtiğini de aktardı.

Turan, "Türkiye, hukukun üstün, yargının işlevinin tam bağımsız, kamu yönetiminde hesap verebilirliğin egemen olacağı temel yapısal reformları bir an önce gerçekleştirmeli, yönetime ve ekonomiye güveni hızla güçlendirmelidir." ifadesini kullandı.