Zam teklifi reddedildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, hükümetin yeni zam teklifini sunmak için Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile bakanlıkta bir araya geldi.



Hükümet, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında memur ve memur emeklisine 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni teklifte bulundu.



Teklife tepki



Hükümet ve memur sendikalarının yürüttüğü toplu görüşmeler yaklaşık 3.2 milyon kamu görevlisi, 2 milyon memur emeklisini ilgilendiriyor.



Hükümetin yeni zam teklifine ilişkin açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise, "Yeni teklif tepkilerimizin anlaşılmadığının gösteriyor" dedi.



Ali Yalçın'ın konuşmalarından satırbaşları şu şekilde:



Yeni teklif tepkilerimizin anlaşılmadığının gösteriyor.



Masada yaşanan gelişmeler sahada nelerin yaşanacağını gösterecektir.



Toplu sözleşme görüşmelerinin iki gün daha sürmesini sağlıyoruz. Kamu hakem kuruluna üç gün kullanmamıza gerek yok. Üç dakika yeter bize. Hakeme başvuru süremizin iki gününü masaya hediye ediyoruz.



Hizmet kolları için masada mesafe alamıyoruz. Süre yetersiz. Bayramın araya girmesi dolayısıyla masada kendini hissettiriyor. Üç gün beklemeye gerek yok. Üç dakika yeter. Müzakere için bu kadar süre yetmez.



Karşılıklı pazarlık sürecine imkan veren bir maaş zammı teklifini en geç bugün sunmalarını istiyoruz.



Memur Sen, bu ülkeyi seviyor, bu millete kendini borçlu hissediyor.