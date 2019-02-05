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Zanha Grup, firmaları dijitalleştirerek, dünya pazarlarına taşıyor

Ülkemizde “girişimci - yatırımcı iş ortaklığı” modelinin öncülüğünü yapan Zanha Grup, internet faaliyetleri bulunmayan veya zayıf olan, oysaki internet arenasında doğru stratejiyle konumlanmaları durumunda çok başarılı olabilecek farklı sektörlerdeki firmalar ile ortaklıklar kurarak, bu firmaları dijitalleştirerek, dünya pazarlarına taşıyor.

Zanha Grup, firmaları dijitalleştirerek, dünya pazarlarına taşıyor
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Ülkemizde “girişimci - yatırımcı iş ortaklığı” modelinin öncülüğünü yapan Zanha Grup, internet faaliyetleri bulunmayan veya zayıf olan, oysaki internet arenasında doğru stratejiyle konumlanmaları durumunda çok başarılı olabilecek farklı sektörlerdeki firmalar ile ortaklıklar kurarak, bu firmaları dijitalleştirerek, dünya pazarlarına taşıyor.
Hedeflerinin ihracatı arttırmak olduğunu kaydeden Zanha Grup Kurucusu Mustafa Ayar, şunları anlattı:
“İş modelimiz ‘ithalatı nasıl azaltıp, ihracatı artırabiliriz ve bunu yaparken de nasıl değerli markalar oluşturabiliriz’ ana fikri ile doğdu. Şuanda geldiğimiz noktada, iyi işler başardığımızı görmekteyiz. Özetle, iş modellerimizi ve ortaklarımızı, ihracat ekseninde konumlandırıyor ve kendilerini bu kulvara hazırlıyoruz. Zanha Grup olarak 2019 yılını hazırlık ve doğru alanlara yatırım yapma yılı olarak görmekteyiz” dedi.
 
Girişimci – yatırımcı iş ortaklığı ile firmalarda %2.000 seviyesinde artış sağlanıyor 
 
Farklı sektörlerdeki firmalar ile “girişimci- yatırımcı iş ortaklığına” başladıklarını belirten Mustafa Ayar, konuşmasına şöyle devam etti:
“Farklı sektörlerde 15 yıllık birikimi olan bir ekiple yola çıktık. Şirket olarak, iş ortaklığı yaptığımız firmaların üretim ve hizmet kalitesi, markanın bilinirliği, müşteri sayısı, cirosu, pazar payı ve hitap ettiği pazarın büyüklüğü, karlılığı gibi birçok konuda, konusuna göre %2.000 seviyesinde artışlar gerçekleştirmesini sağlamaktayız. İş ortaklığı yaptığımız firmalarla iyi işler yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
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