Zeki Sayın unutulmazlar arasında yerine aldı

Celal Toprak yazıyor - Önce İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç’in sosyal medya masajı ile duyurmuştu Zeki Sayın vefatını… Başkan Avdagiç şöyle diyordu:

“Finans Kuruluşları Meslek Komitesi Başkanı, Meclis Üyemiz ve Türk bankacılığının duayen ismi Sn. Mehmet Zeki Sayın, Hakk'ın rahmetine kavuştu. Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyorum.”

Hemen arkasından Kemal Akar’ın mesajı gelmişti. Şöyle diyordu Akar:

“Türk Bankacılık sektörünün duayeni, OSTİM kurucularından, kıymetli abimiz Zeki Sayın’ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun.”

Sonra bizim telefon trafiği başladı. İstanbul dışındaydım. Hemen sevgili meslektaşım Ekonomi Gazetecileri Derneği Genel Sekreteri İdriz Çokal’ı aradım… Haberi duymuştu. Çok üzgündü... Doğruladı. Zeki Sayın bizim için çok şey ifade ediyordu. Zaman zaman bir araya geliyor sohbet ediyorduk. Bankacılık konusunda ondan çok şey dinlemiş ve öğrenmiştik. Şimdilerde katılım bankacılığı diye bilinen bir dönem faizsiz bankacılık olarak anılan sistemin babasıydı. Anıları çok kıymetliydi.

Bu sistemi kurulmasında, yerleşmesinde emeği büyüktü. AK Parti iktidarının ilk yıllarında Kamu Bankaları Ortak Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yapmış ve bu alanda önemli başarılara imza atmıştı. Son olarak Emlak Bankası’nın yeniden sisteme kazandırılmasını sağlamıştı.

Son dönemde Huzur Evleri konusunda uzmanlaşmış bu alanda atılması gereken adımlar olduğunu sık sık konuşmalarında dile getirmişti. İrdiz Çokal ve Vahap Munyar ile birlikte bu konudaü yapılacak bir çalışma için onun önerilerini almıştık.

İstanbul Ticaret Odası’nda çalışma arkadaşları onu ani ölümü üzerine sarsılmıştı. Bizler de öyle… Daha dün gibi bankacılık sektörünü konuşmamız. Onun anılarını dinlemek, huzur evleri konusundaki açılımlarını anlamaya çalışmak bizler için önemliydi.

Allah Rahmet eylesin, mekanı cennet olsun… Seni unutmayacağız Zeki abi…