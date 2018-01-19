Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

Zeybekci AB ülkelerinin büyükelçileriyle görüştü

- Ekonomi Bakanı Zeybekci: - "Türkiye, (Gümrük Birliği Anlaşması) karar alma mekanizmasında olmamasına rağmen AB değer zincirleri içerisinde olmayı, tam anlamıyla rekabet edebilmeyi, AB standartları, kalitesi ve anlayışında o aile içinde ekonomik anlamda yer almayı başardı" - "AB'nin üçüncü ülkelerle imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarında çok çarpık bir yapı var. Bütün bunlara rağmen Türkiye çok büyük bir başarı elde etti" - "Türkiye ile AB'nin 2017'de toplam doğrudan ticaret hacmi 159,3 milyar dolar. Dolaylı olarak baktığımızda bu çok daha fazla, tahminlerimize göre 200 milyar doların çok daha üzerinde"

Zeybekci AB ülkelerinin büyükelçileriyle görüştü

ANKARA (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin Gümrük Birliği Anlaşması'nın karar alma mekanizmalarında yer almamasına rağmen Avrupa Birliği (AB) değer zincirleri içerisinde olmayı, tam anlamıyla rekabet edebilmeyi, AB standartları, kalitesi ve anlayışında o aile içinde ekonomik anlamda bulunmayı başardığını belirterek, "AB'nin üçüncü ülkelerle imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarında çok çarpık bir yapı var. Bütün bunlara rağmen Türkiye çok büyük bir başarı elde etti." dedi.

Zeybekci, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin büyükelçileriyle Bakanlıkta bir araya geldi.

Türkiye ve AB'nin birbiriyle geniş entegrasyon içerisinde olan iki taraf olduğunu dile getiren Zeybekci, söz konusu tarafların birbiriyle olan menfaatinin yadsınamaz olduğunu söyledi.

Zeybekci, Türkiye ve AB arasındaki Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenme sürecinin yaşandığını hatırlatarak, "Bu süreçte Ocak 2014'ten itibaren bugüne kadar çok hızlı pozitif bir süreç yaşandı. Her iki tarafın da birbirine doğru çok hızlı adımları oldu, çok hızlı ilerlemeler kaydedildi çünkü her iki tarafın da menfaatineydi." diye konuştu.

Türkiye'nin toplam ticaretinin yüzde 41'ini AB ile yaptığına işaret eden Zeybekci, "Türkiye ile 2017'de AB'nin toplam doğrudan ticaret hacmi 159,3 milyar dolar. Dolaylı olarak baktığımızda bu çok daha fazla, tahminlerimize göre 200 milyar doların çok daha üzerinde. 2017 yılında Türkiye'nin AB'ye olan ihracatı yüzde 8,2 arttı ve 74 milyar dolara geldi. Türkiye'nin de AB'den ithalatı yüzde 9,9 arttı ve 85,4 milyar dolara ulaştı." dedi.

AB üyeleri arasındaki ticaret hacminin çok daha yukarıda olduğunu belirten Zeybekci, Türkiye'nin bu ticaret hacmine ulaşacak potansiyeli olduğunu dile getirdi.

Zeybekci, Türkiye'nin ekonomi, sanayi ve teknolojide AB'nin değer zincirleriyle tam anlamıyla entegre olmuş bir ülke olduğunu vurgulayarak, Gümrük Birliği'nin ekonomik ve ticari ilişkiler açısında çok önemli eksikleri bulunmasına rağmen 1996 yılında yürürlüğe girdiğini ve halen yürürlükte olduğunu söyledi.

Türkiye'de birçok sektör temsilcisinin söz konusu anlaşmanın hayata geçtiği dönemde "Biz AB ile rekabet edemeyiz dolayısıyla artık bu işleri yapamayız." sözleriyle siyasi otoriteyi protesto ettiklerini anımsatan Zeybekci, şunları söyledi:

"AB'nin üçüncü ülkelerle imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarında çok çarpık bir yapı var. Bütün bunlara rağmen Türkiye çok büyük bir başarı elde etti. Gerek kalite, gerek standartlar, gerek rekabet kabiliyetleri, gerek üretim ve coğrafyasının vermiş olduğu avantajlarla çok büyük bir avantaj elde etti. Türkiye, karar alma mekanizmasında olmamasına rağmen AB değer zincirleri içerisinde olmayı, tam anlamıyla rekabet edebilmeyi, AB standartları, kalitesi ve anlayışında o aile içinde ekonomik anlamda yer almayı başardı."

Birçok AB büyükelçisiyle tek tek bir araya geldiklerini anlatan Zeybekci, Ekonomi Bakanlığı olarak iki taraf arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri gözden geçirmek, uygulamalara ilişkin şikayet ve önerileri değerlendirebilmek için büyükelçilerle gerçekleştirilen toplantının kurumsal hale getirilmesini önemsediklerini ifade etti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği (AB)Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5