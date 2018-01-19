Zeybekci AB ülkelerinin büyükelçileriyle görüştü

ANKARA (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin Gümrük Birliği Anlaşması'nın karar alma mekanizmalarında yer almamasına rağmen Avrupa Birliği (AB) değer zincirleri içerisinde olmayı, tam anlamıyla rekabet edebilmeyi, AB standartları, kalitesi ve anlayışında o aile içinde ekonomik anlamda bulunmayı başardığını belirterek, "AB'nin üçüncü ülkelerle imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarında çok çarpık bir yapı var. Bütün bunlara rağmen Türkiye çok büyük bir başarı elde etti." dedi.

Zeybekci, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin büyükelçileriyle Bakanlıkta bir araya geldi.

Türkiye ve AB'nin birbiriyle geniş entegrasyon içerisinde olan iki taraf olduğunu dile getiren Zeybekci, söz konusu tarafların birbiriyle olan menfaatinin yadsınamaz olduğunu söyledi.

Zeybekci, Türkiye ve AB arasındaki Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenme sürecinin yaşandığını hatırlatarak, "Bu süreçte Ocak 2014'ten itibaren bugüne kadar çok hızlı pozitif bir süreç yaşandı. Her iki tarafın da birbirine doğru çok hızlı adımları oldu, çok hızlı ilerlemeler kaydedildi çünkü her iki tarafın da menfaatineydi." diye konuştu.

Türkiye'nin toplam ticaretinin yüzde 41'ini AB ile yaptığına işaret eden Zeybekci, "Türkiye ile 2017'de AB'nin toplam doğrudan ticaret hacmi 159,3 milyar dolar. Dolaylı olarak baktığımızda bu çok daha fazla, tahminlerimize göre 200 milyar doların çok daha üzerinde. 2017 yılında Türkiye'nin AB'ye olan ihracatı yüzde 8,2 arttı ve 74 milyar dolara geldi. Türkiye'nin de AB'den ithalatı yüzde 9,9 arttı ve 85,4 milyar dolara ulaştı." dedi.

AB üyeleri arasındaki ticaret hacminin çok daha yukarıda olduğunu belirten Zeybekci, Türkiye'nin bu ticaret hacmine ulaşacak potansiyeli olduğunu dile getirdi.

Zeybekci, Türkiye'nin ekonomi, sanayi ve teknolojide AB'nin değer zincirleriyle tam anlamıyla entegre olmuş bir ülke olduğunu vurgulayarak, Gümrük Birliği'nin ekonomik ve ticari ilişkiler açısında çok önemli eksikleri bulunmasına rağmen 1996 yılında yürürlüğe girdiğini ve halen yürürlükte olduğunu söyledi.

Türkiye'de birçok sektör temsilcisinin söz konusu anlaşmanın hayata geçtiği dönemde "Biz AB ile rekabet edemeyiz dolayısıyla artık bu işleri yapamayız." sözleriyle siyasi otoriteyi protesto ettiklerini anımsatan Zeybekci, şunları söyledi:

"AB'nin üçüncü ülkelerle imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarında çok çarpık bir yapı var. Bütün bunlara rağmen Türkiye çok büyük bir başarı elde etti. Gerek kalite, gerek standartlar, gerek rekabet kabiliyetleri, gerek üretim ve coğrafyasının vermiş olduğu avantajlarla çok büyük bir avantaj elde etti. Türkiye, karar alma mekanizmasında olmamasına rağmen AB değer zincirleri içerisinde olmayı, tam anlamıyla rekabet edebilmeyi, AB standartları, kalitesi ve anlayışında o aile içinde ekonomik anlamda yer almayı başardı."

Birçok AB büyükelçisiyle tek tek bir araya geldiklerini anlatan Zeybekci, Ekonomi Bakanlığı olarak iki taraf arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri gözden geçirmek, uygulamalara ilişkin şikayet ve önerileri değerlendirebilmek için büyükelçilerle gerçekleştirilen toplantının kurumsal hale getirilmesini önemsediklerini ifade etti.