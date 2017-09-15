Zeybekci, iş gücü istatistiklerini değerlendirdi

ANKARA (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Geçen yılın aynı dönemine göre istihdamı 1 milyon 50 bin işi artırdık. İstihdam edilen kişi sayısı 28,7 milyon kişiye ulaştı ve bu alanda eriştiğimiz en yüksek seviyeyi elde ettik." ifadesini kullandı.

Zeybekci, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan haziran ayı iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

Haziranda işsizlik oranının yüzde 10,2 olduğunu hatırlatan Zeybekci, ekonomik büyümedeki artışla beklendiği gibi istihdamın da arttığını ve işsizliğin gerilediğini kaydetti.

Zeybekci, iş gücüne katılım oranının yüzde 53,4'lük rekor seviyeye ulaştığına işaret ederek, "Bu seviyeye ulaşılmasında ihracat ve büyümedeki gelişmeler önemli etkiye sahip. Geçen yılın aynı dönemine göre istihdamı 1 milyon 50 bin kişi artırdık. İstihdam edilen kişi sayısı 28,7 milyon kişiye ulaştı ve bu alanda eriştiğimiz en yüksek seviyeyi elde ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde başlatılan istihdam seferberliğinin etkilerinin görüldüğünü vurgulayan Zeybekci, şunları kaydetti:

"Bütçe disiplininden ve mali disiplinden taviz vermeden, ekonomik dengeleri bozmadan, cari açığı finanse edilebilir bir seviyede tutarak yüzde 5,5-6 aralığında büyüdüğümüz sürece işsizlik rakamını tek haneli seviyelere getireceğiz."



