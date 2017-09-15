Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Cinsel istismar Emre Batur Yaşar Cantemur
Fiyatı son 5 ayın zirvesinde
Fiyatı son 5 ayın zirvesinde
Herşey kesintisiz iletişim için
Herşey kesintisiz iletişim için
Ön siparişe sunuldu
Ön siparişe sunuldu
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Mersin'den Antep fıstığı atağı

Zeybekci, iş gücü istatistiklerini değerlendirdi

- Ekonomi Bakanı Zeybekci: - "Geçen yılın aynı dönemine göre istihdamı 1 milyon 50 bin kişi artırdık. İstihdam edilen kişi sayısı 28,7 milyon kişiye ulaştı ve bu alanda eriştiğimiz en yüksek seviyeyi elde ettik" - "Bütçe disiplininden ve mali disiplinden taviz vermeden, ekonomik dengeleri bozmadan, cari açığı finanse edilebilir seviyede tutarak yüzde 5,5-6 aralığında büyüdüğümüz sürece işsizlik rakamını tek haneli seviyelere getireceğiz."

Zeybekci, iş gücü istatistiklerini değerlendirdi

ANKARA (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Geçen yılın aynı dönemine göre istihdamı 1 milyon 50 bin işi artırdık. İstihdam edilen kişi sayısı 28,7 milyon kişiye ulaştı ve bu alanda eriştiğimiz en yüksek seviyeyi elde ettik." ifadesini kullandı.

Zeybekci, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan haziran ayı iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

Haziranda işsizlik oranının yüzde 10,2 olduğunu hatırlatan Zeybekci, ekonomik büyümedeki artışla beklendiği gibi istihdamın da arttığını ve işsizliğin gerilediğini kaydetti.

Zeybekci, iş gücüne katılım oranının yüzde 53,4'lük rekor seviyeye ulaştığına işaret ederek, "Bu seviyeye ulaşılmasında ihracat ve büyümedeki gelişmeler önemli etkiye sahip. Geçen yılın aynı dönemine göre istihdamı 1 milyon 50 bin kişi artırdık. İstihdam edilen kişi sayısı 28,7 milyon kişiye ulaştı ve bu alanda eriştiğimiz en yüksek seviyeyi elde ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde başlatılan istihdam seferberliğinin etkilerinin görüldüğünü vurgulayan Zeybekci, şunları kaydetti:

"Bütçe disiplininden ve mali disiplinden taviz vermeden, ekonomik dengeleri bozmadan, cari açığı finanse edilebilir bir seviyede tutarak yüzde 5,5-6 aralığında büyüdüğümüz sürece işsizlik rakamını tek haneli seviyelere getireceğiz."


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Haziranİstihdam RakamlarıIş Gücü IstatistikleriNihat Zeybekçi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5